राजस्थान: कोटा एयरपोर्ट से पहली उड़ान दिसंबर 2027 में होगी

जयपुर, 30 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को नई दिल्ली में संसद भवन में एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में कोटा जिले के शंभूपुरा में बन रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के काम की प्रगति का जायजा लिया गया।

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इस बैठक में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारी, और राजस्थान प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान, अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की, जिसमें निर्माण कार्य की प्रगति, पर्यावरण और तकनीकी मंजूरी, और एयरपोर्ट के अलग-अलग चरणों को लागू करने की प्रक्रिया शामिल थी।

अधिकारियों ने बैठक में बताया कि कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। डिजाइन डेवलपमेंट का लगभग 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और नींव का काम भी शुरू हो गया है।

प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए, ओम बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से तय समय के अनुसार दिसंबर 2027 तक उड़ानें शुरू हो जाएं। उन्होंने काम करने वाली एजेंसियों को अक्टूबर 2027 तक निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और ऑपरेशन की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

स्पीकर ने जोर दिया कि प्रोजेक्ट को तय समय-सीमा के भीतर और बिना क्वालिटी से समझौता किए पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे निर्माण कार्य में देरी करने वाली किसी भी प्रशासनिक, तकनीकी या रेगुलेटरी समस्या का तुरंत समाधान करें, ताकि काम बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ता रहे।

नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, बिरला ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को हर तीन महीने में एक विस्तृत प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया, ताकि प्रोजेक्ट की समय-समय पर समीक्षा की जा सके और इसे तय समय पर पूरा किया जा सके।

यह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट शंभूपुरा में लगभग 1,507 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जा रहा है।

इसके चालू होने के बाद, कोटा-बूंदी और हाड़ौती क्षेत्रों के लिए हवाई कनेक्टिविटी में काफी सुधार होने की उम्मीद है, साथ ही इससे औद्योगिक विकास, शिक्षा, व्यापार, निवेश और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

समीक्षा बैठक के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) राजीव दत्ता भी मौजूद थे।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी