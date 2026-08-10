राजस्थान: कार ने बाइक को मारी टक्कर, पिता-पुत्री की मौत, मां और बेटा घायल

जयपुर, 10 अगस्त (आईएएनएस)। जयपुर के सांगानेर इलाके में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर जा रहे एक परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि मां व बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।

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अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा रविवार-सोमवार की मध्यरात्रि करीब 12:30 बजे हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार कोर्डिया पेट्रोल पंप से सांगासेतु पंप की ओर जा रही थी, तभी स्टेडियम के पास उसने एक परिवार की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिता और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और बेटे को गंभीर चोटें आईं।

टक्कर के बाद कार ड्राइवर कथित तौर पर सांगानेर स्टेशन की ओर भाग गया। पुलिस ने बताया कि सांगानेर पुलिस स्टेशन और सांगासेतु के बीच जाते समय कार ने एक स्कूटर और एक और मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी थी।

घटना के बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और टोंक रोड पर हल्दीघाटी गेट के पास उसे रोक लिया। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस उन अन्य गाड़ियों के सवारों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है, जिन्हें कथित तौर पर कार ने टक्कर मारी थी। वे यह पता लगा रहे हैं कि क्या उनमें से किसी को चोटें आईं और क्या उन्हें प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने मारे गए पिता और बेटी की पहचान करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। वहीं, गंभीर रूप से घायल मां और बेटे का एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है।

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुकेश चौधरी ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर जा रहे एक परिवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल चला रहे पिता और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि मां और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या घटना के दौरान अन्य गाड़ियों को भी टक्कर लगी थी।

हाल ही में राजस्थान के चुरू जिले में बोबासर ओवरपास के पास तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक टेम्पो ट्रैवलर की एक ट्रेलर ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार की तीन महिलाओं की मौत हो गई और 13 अन्य लोग घायल हो गए।

यह हादसा सुजानगढ़ पुलिस स्टेशन इलाके में हुआ, जब कोलकाता के एक परिवार के 17 सदस्यों को ले जा रही टेम्पो ट्रैवलर सालासर बालाजी मंदिर से पुष्कर जा रही थी। पुलिस के अनुसार, ट्रेलर ने बोबासर ओवरपास के पास टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मारी, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया।

--आईएएनएस

ओपी/एएस