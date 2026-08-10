राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने गुप्त वृन्दावन धाम में किया शिलापूजन

जयपुर, 10 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जगतपुरा स्थित गुप्त वृंदावन धाम में राधा-कृष्ण की मूर्तियां बनाने के लिए चुने गए खास पत्थरों का शिलापूजन किया।

Read More

यह समारोह वैदिक रीति-रिवाजों और पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न हुआ। मंदिर के अध्यक्ष अमितासन दास ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। शिला पूजन के बाद, भजनलाल शर्मा ने पूजा-अर्चना की और भगवान कृष्ण-बलराम की महा-आरती में भाग लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा, "गुप्त वृंदावन धाम नई पीढ़ी को राजस्थान की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरेगा।"

राधारानी की मूर्ति के लिए मकराना के उच्च गुणवत्ता वाले, बारीक दानेदार सफेद संगमरमर का चयन किया गया है। भगवान कृष्ण की मूर्ति के लिए, पावटा के पास भैसलाना की प्राचीन खदानों से प्राप्त एक विशेष काले पत्थर को चुना गया है। पांडे मूर्ति भंडार लगभग सात से आठ वर्षों से आवश्यक विशिष्टताओं को पूरा करने वाले पत्थरों की तलाश कर रहा था।

पत्थरों की पहचान होने के बाद उन्हें राधा-श्यामसुंदर जी की मूर्तियां बनाने के लिए गुप्त वृंदावन धाम में सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा गया। शिलापूजन समारोह के बाद अब मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। गुप्त वृंदावन धाम को हरे कृष्ण मूवमेंट, जयपुर द्वारा लगभग छह एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है।

मंदिर का उद्घाटन 12 मई 2027 को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर प्रस्तावित है। इस केंद्र को भावी पीढ़ियों तक सनातन संस्कृति, वैदिक ज्ञान और आध्यात्मिक मूल्यों को पहुंचाने के दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। 17-मंजिला गुप्त वृंदावन धाम में लगभग 180 फीट लंबी और 108 फीट चौड़ी एक विशाल मेहराबदार छतरी होगी।

रात में, यह छतरी अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए पृष्ठभूमि का काम करेगी। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जो लगभग 70 फीट ऊंचा होगा, राजस्थान की समृद्ध स्थापत्य और कलात्मक परंपराओं से प्रेरणा लेगा। इसमें 108 मोरों की कलात्मक आकृतियां होंगी, जो इस क्षेत्र की विशिष्ट शिल्प कौशल को उजागर करेंगी। गुप्त वृंदावन धाम आध्यात्मिकता, संस्कृति और आधुनिक तकनीक को एक साथ लाएगा।

इस परिसर में लगभग 25,000 वर्ग फुट में फैला एक विशाल दर्शन हॉल, 14 प्रस्तुति कक्ष, एक ऑडियो-विजुअल थिएटर और एक वैदिक संग्रहालय शामिल होगा। इस सेंटर को 'ग्रीन बिल्डिंग' कॉन्सेप्ट पर बनाया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, सस्टेनेबिलिटी और हरियाली पर खास जोर दिया गया है। उम्मीद है कि गुप्त वृंदावन धाम जयपुर और राजस्थान में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को एक नया आयाम देगा।

पूरे भारत और दुनियाभर से आने वाले भक्त और पर्यटक भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कर सकेंगे। साथ ही, वे भगवद गीता, वैदिक संस्कृति, हरिनाम संकीर्तन और भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को और गहरा कर सकेंगे।

पारंपरिक वास्तुकला, वैदिक ज्ञान, भक्तिपूर्ण अनुभवों और आधुनिक तकनीक के मेल से, गुप्त वृंदावन धाम को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम