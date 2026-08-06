राजस्थान के मुख्यमंत्री विधानसभा सत्र से पहले दिल्ली पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की

जयपुर, 6 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की।

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यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राजस्थान सरकार आगामी सत्र की तैयारियों में तेजी ला रही है। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया है, लेकिन विधानसभा सत्र की निकटता को देखते हुए इसके समय पर राजनीतिक नजरें टिकी हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात का विवरण साझा करते हुए बताया कि दोनों नेताओं की मुलाकात नई दिल्ली में हुई। विधानसभा सत्र नजदीक आने के साथ ही राज्य मंत्रियों ने सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है।

राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि मानसून सत्र संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सदन जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेगा, महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी देगा और जनहित में कई विधेयकों पर विचार करेगा।

मंत्रिमंडल मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित और पिछड़े वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्र के दौरान, सरकार अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करेगी और युवाओं और किसानों के लिए नई पहलों की घोषणा करेगी।

निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से शुरू की गई 'राइजिंग राजस्थान' पहल भी एजेंडा में प्रमुखता से शामिल होने की संभावना है। कैबिनेट मंत्रियों के अनुसार, सरकार कृषि विकास, महिला सुरक्षा, युवा रोजगार और जन कल्याण से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है।

दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार एवं युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की। बैठक का विवरण साझा करते हुए शर्मा ने बताया कि दोनों नेताओं ने कौशल विकास, रोजगार, नवाचार और खेल के क्षेत्र में राजस्थान के युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने पर चर्चा की।

चर्चा में राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना विकसित करने और 'माई भारत' पहल के माध्यम से युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र और राज्य की 'डबल इंजन सरकार' योजना के तहत युवाओं की आकांक्षाओं को रोजगार, उद्यमिता और खेल विकास से जोड़कर उनके लिए अधिक अवसर सृजित करने के लिए काम कर रही है।

--आईएएनएस

एमएस/