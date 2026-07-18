राजस्थान के मुख्यमंत्री ने साइबर जालसाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए

जयपुर, 18 जुलाई (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय स्थित राजस्थान साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र (आर4सी) और 1930 साइबर हेल्पलाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने राज्य की साइबर अपराध प्रतिक्रिया तंत्र की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को ऑनलाइन धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया।

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वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अन्य संचार माध्यमों के जरिए साइबर अपराध पर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया।

उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में शिक्षित करने के लिए विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्देश दिया। त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए शर्मा ने अधिकारियों को बैंकों के साथ समन्वय मजबूत करने का निर्देश दिया ताकि धोखाधड़ी वाले खातों को तुरंत फ्रीज किया जा सके और साइबर अपराध का पता लगाने और रोकथाम में तेजी लाने के लिए आधुनिक तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा सके।

उन्होंने पुलिस को न केवल साइबर जालसाजों के खिलाफ बल्कि उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया, साथ ही चेतावनी दी कि जो लोग अपने बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराध के लिए करने देते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारियों को राजस्थान साइबर अपराध नियंत्रण केंद्र (आर4सी) के संचालन को सुदृढ़ करने के लिए एक समर्पित भवन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि 1930 साइबर हेल्पलाइन पर प्राप्त लगभग 95 प्रतिशत शिकायतें अब दर्ज की जा रही हैं और उन पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। पहले 30 कॉल लाइनों के साथ संचालित होने वाली हेल्पलाइन को अब 53 तक विस्तारित कर दिया गया है और यह तीन शिफ्टों में संचालित होती है। अधिकारियों ने कहा कि क्षमता को जल्द ही 60 लाइनों तक बढ़ाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक साइबर अपराध शिकायत पर बिना देरी के ध्यान दिया जाए।

जून 2026 तक, टीसीएस और एनआरसीपी प्रणालियों के तहत हेल्पलाइन की कॉल-हैंडलिंग क्षमता और प्रतिक्रिया दर दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पुलिस ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि 5 लाख रुपए से अधिक की रकम से जुड़े साइबर धोखाधड़ी के मामलों में 412 ई-जीरो एफआईआर दर्ज की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2026 के दौरान डिजिटल सुरक्षा और साइबर जांच में विशेष प्रशिक्षण के लिए राजस्थान पुलिस के 54 कर्मियों का चयन किया है।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ऑपरेशन वज्र प्रहार, ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन एंटी-वायरस और ऑपरेशन म्यूल हंटर सहित राज्यव्यापी साइबर अपराध प्रवर्तन अभियानों की सफलता के बारे में जानकारी दी। इन अभियानों के परिणामस्वरूप साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों को धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली और वापसी, और संदिग्ध सिम कार्ड और मोबाइल आईएमईआई नंबरों को बड़े पैमाने पर ब्लॉक करने जैसे कार्य हुए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए बैंकों और साइबर पुलिस के बीच समन्वय को मजबूत करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 21 जुलाई को एक विशेष राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक आयोजित की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/