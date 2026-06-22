राजस्थान: जयपुर से जैश-ए-मोहम्मद की महिला कार्यकर्ता को गिरफ्तार

जयपुर, 22 जून (आईएएनएस)। आतंकवाद विरोधी एक बड़े अभियान में राजस्थान आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने सैन्य खुफिया विभाग (एमआई) से मिली जानकारी के आधार पर जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े एक स्लीपर सेल से कथित तौर पर जुड़ी एक महिला को गिरफ्तार किया है।

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आरोपी की पहचान बबीता धाकड़ के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर 'खदीजा' उपनाम का इस्तेमाल करती थी। उसे जयपुर में गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, बबीता कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकवादी संचालकों के संपर्क में थी।

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि यह मामला महिलाओं को निशाना बनाकर कट्टरता और भर्ती के बदलते तरीकों को उजागर करता है।

बबीता धाकड़ राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली है।

जांच के दौरान, सुरक्षा एजेंसियों ने कथित तौर पर पाया कि वह उन ऑनलाइन समूहों और प्रोफाइलों के संपर्क में आई थी, जिन पर चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का संदेह था।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी संचालकों ने भारत-विरोधी प्रचार सामग्री और वीडियो के माध्यम से उसे व्यापक ऑनलाइन विचारधारा का शिकार बनाया।

अधिकारियों का दावा है कि इन नेटवर्कों से प्रभावित होने के बाद, उसने 'खदीजा' नाम अपना लिया और कथित तौर पर जैश-ए-मोहम्मद के स्लीपर सेल से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो गई।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपी से बरामद मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों के फोरेंसिक विश्लेषण से प्रमुख आतंकवादी घटनाओं में शामिल व्यक्तियों से जुड़े नेटवर्कों से कथित संबंध सामने आए हैं।

जांचकर्ताओं का दावा है कि आरोपी के संपर्क और संचार रिकॉर्ड में जैश-ए-मोहम्मद कमांडर कारी जरार के नेटवर्क से जुड़े नंबर मिले हैं।

कारी जरार का नाम जम्मू-कश्मीर के 2016 के नगरोटा सेना शिविर हमले के संबंध में सामने आया है।

अधिकारियों ने जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के रिश्तेदार यूसुफ अजहर उर्फ ​​गोरी से जुड़े व्यक्तियों के भी संबंध पाए हैं।

यूसुफ अजहर पर 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईसी-814 के अपहरण में संलिप्तता का आरोप है।

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, जांच में जैश-ए-मोहम्मद की एक नई रणनीति का खुलासा हुआ है, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाओं की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथी बनाना शामिल है।

अधिकारियों का आरोप है कि संगठन 'जमात-उल-मुमिनात' नामक एक महिला विंग चला रहा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और युवा लड़कियों की पहचान करना, उन्हें प्रभावित करना और स्लीपर सेल के सदस्यों के रूप में भर्ती करना है।

जांचकर्ताओं का दावा है कि बबीता इस नेटवर्क की एक अहम कड़ी बन गई थी और कथित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के हस्तक्षेप से पहले अपने आकाओं द्वारा तय किए गए मार्ग से पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रही थी।

सैन्य खुफिया और राजस्थान एटीएस की संयुक्त टीमें फिलहाल आरोपी से एक सुरक्षित स्थान पर पूछताछ कर रही हैं।

--आईएएनएस

एमएस/