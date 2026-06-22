राजस्थान: जोधपुर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद आठ महिलाएं बीमार, ऑपरेशन थिएटर बंद किया गया

जोधपुर, 22 जून (आईएएनएन)। राजस्थान के जोधपुर जिले के सरकारी अस्पलात में सिजेरियन डिलीवरी के बाद आठ महिलाएं बीमार हो गई है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच पूरी होने तक ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिया गया है।

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मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. फतेह सिंह ने बताया कि ऑपरेशन के बाद आठ प्रसूताओं में से दो की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तत्काल एमडीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। इनमें एक मरीज को उच्च रक्तचाप तथा दूसरी को ऑपरेशन के दौरान अधिक रक्तस्राव की समस्या हुई थी। दोनों मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है।

उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही चिकित्सकों, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और विशेषज्ञों की टीम ने सभी मरीजों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेज दिए हैं। वहीं औषधि निरीक्षकों ने भी उपयोग में ली गई दवाइयों और अन्य सामग्री के नमूने लिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा।

डॉ. फतेह सिंह ने कहा कि वर्तमान मौसम में बैक्टीरिया वृद्धि की संभावना को भी जांच के दायरे में रखा गया है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चिकित्सक और अस्पताल प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहते और सभी निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉ. कुलवीर सिंह चोपड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शनिवार को आठ सी-सेक्शन ऑपरेशन किए गए थे, उनमें से दो महिलाओं की तबीयत खराब हुई है। बीमार दोनों महिलाओं को हमने मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल रेफर कर दिया है। उन महिलाओं में संक्रमण की समस्या काफी ज्यादा है। बाकी छह मरीज इसी अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर ने बताया कि यहां भर्ती छह प्रसूताओं की स्थिति बेहतर है।

डॉक्टर कुलवीर सिंह ने आगे कहा कि हम लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। यह जांच का विषय है कि ऐसा कैसे हो गया? जांच के लिए ब्लड सैंपल लिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसा कैसे हो गया?

--आईएएनएस

एसडी/एएस