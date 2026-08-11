राजस्थान हाईकोर्ट ने 21 मीटर ऊंचे गुंबद की संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताओं का लिया स्वतः संज्ञान

जयपुर, 11 अगस्त (आईएएनएस)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जोधपुर स्थित अपने प्रधान पीठ भवन विशेष रूप से लगभग 21 मीटर ऊंचे केंद्रीय गुंबद से संबंधित गंभीर संरचनात्मक सुरक्षा चिंताओं का स्वतः संज्ञान लिया है।

न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने विशेषज्ञों की उन निष्कर्षों के बाद मामले को जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया है, जिसमें भवन में संरचनात्मक खामियों और अचानक कंक्रीट गिरने के संभावित खतरे को उजागर किया गया है।

न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि उच्च न्यायालय परिसर के भीतर न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, न्यायालय के कर्मचारियों और आम जनता की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय भवन का ढांचागत कार्य 2013 के अंत तक पूरा हो गया था, जबकि भवन को दिसंबर 2019 में सौंप दिया गया था। इसके बाद वरिष्ठ संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया।

हालांकि, हाल के वर्षों में भवन के विभिन्न हिस्सों में छत प्लास्टर और नकली छत गिरने की कई घटनाएं सामने आई हैं। न्यायालय के अनुसार, 2023 से कोर्टरूम 2, 9 और 16 के साथ-साथ चैंबर 16 में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं।

20 फरवरी 2023 को न्यायालय कक्ष संख्या 14 में एक फॉल्स सीलिंग गिर गई। 29 अप्रैल 2023 को, गुंबद का एक हिस्सा भी गिर गया। सिविल विविध अपील अनुभाग, बिल अनुभाग, लिफ्ट के पास का क्षेत्र, न्यायालय कक्ष संख्या 19 और परिसर के अन्य हिस्सों में भी छत, प्लास्टर और फॉल्स सीलिंग से संबंधित अन्य घटनाएं दर्ज की गईं। नवंबर 2025 में रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की ओर जाने वाले गलियारे में एक फॉल्स सीलिंग कथित तौर पर गिर गई।

न्यायालय ने लगातार रिसाव, पानी के प्रवेश, जल निकासी संबंधी खामियों और सैनिटरी पाइप फिटिंग में कमियों पर भी ध्यान दिया है। विशेषज्ञों ने कंक्रीट और स्टील सुदृढीकरण की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। नमी और पानी के लगातार संपर्क में रहने से सुदृढीकरण का क्षरण तेज हो सकता है, जिससे कंक्रीट कमजोर हो सकता है और भवन के संरचनात्मक तत्वों को नुकसान पहुंच सकता है।

आईआईटी जोधपुर की एक विशेषज्ञ समिति ने 2023 में भवन के कुछ हिस्सों का निरीक्षण किया और कई तकनीकी खामियों की पहचान की, जिनमें स्लैब के कंक्रीट आवरण में गंभीर जंग लगना, स्टील सुदृढीकरण का क्षरण और कंक्रीट में दरारें शामिल हैं। निरीक्षण में छत की जलरोधक प्रणाली में खामियों को भी उजागर किया गया और एक व्यापक संरचनात्मक ऑडिट की सिफारिश की गई।

बाद में किए गए ऑडिट में कंक्रीट की गुणवत्ता, कार्बोनेशन और अन्य तकनीकी मुद्दों से संबंधित चिंताएं सामने आईं।

पानी के नमूनों में क्लोराइड का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया। इन कमियों को देखते हुए राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) ने उपलब्ध तकनीकी रिपोर्टों के आधार पर मरम्मत और जीर्णोद्धार कार्य का अनुमान तैयार किया।

अनुमानित लागत लगभग 57.65 करोड़ रुपये थी। प्रस्तावित कार्य में बीम, स्तंभ और स्लैब जैसे संरचनात्मक तत्वों की मरम्मत के साथ-साथ रिसाव, जर्जर दीवारों और अन्य तकनीकी खामियों को दूर करने के उपाय शामिल थे।

आईआईटी बॉम्बे द्वारा हाल ही में किए गए संरचनात्मक ऑडिट ने इमारत की स्थिति को लेकर चिंताएं और बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट में सरिया में जंग लगना, कार्बन जमाव और कुछ हिस्सों में क्लोराइड के प्रभाव को संरचनात्मक गिरावट के प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया है।

निरीक्षण किए गए क्षेत्रों में से लगभग 40 प्रतिशत में कंक्रीट के टूटने का खतरा पाया गया। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि नमी और रिसाव बढ़ने से जंग लगने की प्रक्रिया तेज हो सकती है और कंक्रीट के हिस्से कमजोर हो सकते हैं, जिससे अचानक ढहने की संभावना है।

आईआईटी बॉम्बे की जांच रिपोर्ट में तत्काल इंजीनियरिंग हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल दिया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद केंद्रीय गुंबद के नीचे स्थित गोलाकार खुले क्षेत्र को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

आरएसआरडीसी के परियोजना निदेशक को रेट्रोफिटिंग योजना तैयार करने और रिसाव और प्लंबिंग लीकेज को तुरंत ठीक करने का निर्देश दिया गया है।

भवन की संरचनात्मक स्थिति को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ है और यह उच्च न्यायालय परिसर का उपयोग करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपायों को अपनाने की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।

--आईएएनएस

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