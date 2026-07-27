राजस्थान: गहलोत ने जेन-जी का किया समर्थन, भाजपा ने इंस्टाग्राम पर मजबूती की बनाई योजना

जयपुर, 27 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान में सोशल मीडिया एक नया राजनीतिक युद्धक्षेत्र बन गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जनमत और चुनावी प्रचार पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है।

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जैसे-जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार से सोशल मीडिया पर जेन-जी की आवाजों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। वहीं, भाजपा ने कहा है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मौजूदा संसद सत्र के बाद वह अपनी इंस्टाग्राम रणनीति को मजबूत करेगी।

यह बहस ऐसे समय में हो रही है जब इंस्टाग्राम राजनीतिक संदेश देने का एक प्रमुख माध्यम बन गया है, खासकर युवा मतदाताओं के बीच।

जहां राजस्थान के कुछ शीर्ष नेताओं के लाखों फॉलोअर्स हैं, वहीं राज्य के आधे से अधिक मंत्रियों के इस प्लेटफॉर्म पर 50,000 से भी कम फॉलोअर्स हैं।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल स्पेस एक सशक्त मंच के रूप में उभरा है।

गहलोत ने कहा कि सोशल मीडिया पर जेन-जी की आवाज बुलंद हो गई है। सरकार को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह भारत के भविष्य की आवाज है।

भाजपा सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आगे कहा कि सरकार जेन-जी के इन छात्रों को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है?

इस बीच, भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि पार्टी जल्द ही अपनी डिजिटल पहुंच रणनीति की समीक्षा करेगी।

शर्मा ने आईएएनएस को बताया कि फिलहाल हमारे पार्टी कार्यकर्ता संसद सत्र की कार्यवाही में व्यस्त हैं। सत्र समाप्त होने के बाद, हम आगामी स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया रणनीति पर भी विचार करेंगे।

डिजिटल माध्यमों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से इंस्टाग्राम पर उपस्थिति को मजबूत करने पर जोर देना है, जहां राजनीतिक संदेश तेजी से नए मतदाताओं और युवा मतदाताओं तक पहुंच रहा है।

राजस्थान के भाजपा नेताओं में राज्यवर्धन राठौर के इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर्स लगभग 19 लाख फॉलोअर्स हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लगभग 12 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के लगभग 741,000 फॉलोअर्स हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी ऑनलाइन उपस्थिति काफी मजबूत है, उनके लगभग 11 लाख (लगभग 11 लाख) फॉलोअर्स हैं।

कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इंस्टाग्राम पर लगभग 10 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के लगभग 12 लाख फॉलोअर्स हैं।

--आईएएनएस

एमएस/