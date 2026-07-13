राजस्थान : बालोतरा के कुड़ी के पास सड़क हादसा, पांच की मौत, तीन घायल

बालोतरा, 13 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान के बालोतरा जिले में जोधपुर नेशनल हाईवे पर कुड़ी के समीप रविवार देर रात सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो की किसी अज्ञात वाहन से आमने-सामने या तेज टक्कर हुई। टक्कर का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि वाहन में सवार लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और एंबुलेंस को सूचना देने के साथ ही घायलों को वाहन से बाहर निकालने का प्रयास किया गया।

सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों एवं मृतकों को निजी एंबुलेंस की सहायता से राजकीय नाहटा अस्पताल, बालोतरा पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं तीन गंभीर घायलों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद बेहतर इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया।

हादसे के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। फिलहाल मृतकों की पहचान और उनके परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसा इतना भयावह था कि स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार हादसे में शामिल अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके और वाहन चालक की पहचान हो सके। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस