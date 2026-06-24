राजस्थान : अलवर पुलिस ने अंतरराज्यीय एटीएम चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया, चोरी की मशीन बरामद की

जयपुर, 24 जून (आईएएनएस)। अलवर जिला पुलिस और जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराज्यीय एटीएम चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है और राठी मार्केट से एक एटीएम मशीन को उखाड़ने और चोरी करने के मामले को सुलझा लिया है।

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पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया और क्षतिग्रस्त एटीएम मशीन के साथ-साथ अपराध में इस्तेमाल किए गए एक आइशर ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल को बरामद किया।

अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि यह ऑपरेशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दीपक कुमार और रामगढ़ सर्कल अधिकारी पिंटू कुमार की देखरेख में चलाया गया।

इस मामले को सुलझाने के लिए स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में उद्योग नगर पुलिस स्टेशन, डीएसटी और साइक्लोन सेल के जवानों की विशेष टीमें बनाई गईं।

17 जून की रात, अज्ञात चोरों ने उद्योग नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राठी मार्केट में लगे एक एटीएम को निशाना बनाया। एटीएम में 4,92,500 रुपए नकद थे।

आरोपियों ने पूरी मशीन उखाड़ ली और उसे लेकर भाग गए। बैंक प्रशासन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गिरोह ने अपराध करने का एक नया तरीका अपनाया था।

अपराधियों ने टारगेट लोकेशन की पहचान और सर्वे करने के लिए ही एक स्थानीय साथी का इस्तेमाल किया था। हालांकि, पहचान और गिरफ्तारी के डर से उन्होंने असली चोरी में उस स्थानीय संपर्क को शामिल नहीं किया।

आरोपियों ने एटीएम मशीन को रस्सियों या जंजीरों से बांधा और उसे जमीन से खींचने के लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। उसे उखाड़ने के बाद, उन्होंने भारी मशीन को एक गाड़ी में लादा और मौके से भाग गए।

पुलिस टीमों ने राजस्थान और हरियाणा के प्रमुख हाईवे और रास्तों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की।

साइक्लोन सेल द्वारा की गई ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से जांचकर्ताओं ने संदिग्धों का पता लगा लिया।

बाद में की गई छापेमारी के दौरान, पुलिस ने क्षतिग्रस्त एटीएम मशीन बरामद की और एक आइशर ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल जब्त की।

गिरफ्तार आरोपियों में हंबीर सिंह (42), पुत्र तेज सिंह, निवासी गरौली गांव, थाना जनुथर, जिला डीग, और कमलेश कुमार मीणा (36), पुत्र हरफूल मीणा, निवासी बीरपुर गांव, थाना टहला, जिला अलवर, शामिल हैं।

अपराधी नेटवर्क राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था।

शुरुआती पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद से तीन ट्रैक्टर चुराने की बात कबूल की। उन्होंने आगरा (उत्तर प्रदेश), पलवल और हिसार (हरियाणा) में एटीएम चोरी के बड़े मामलों में शामिल होने की बात भी कबूल की।

पुलिस ने दोनों को आदतन और अनुभवी अपराधी बताया, जिनका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

हंबीर सिंह के खिलाफ बरोदा मेव, सदर डीग, नदबई, सिकंदरा (दौसा), कोतवाली (दौसा) और जनुथर पुलिस स्टेशनों में 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इन मामलों में चोरी से जुड़े प्रावधानों, आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत अपराध शामिल हैं।

कमलेश कुमार मीणा के खिलाफ तहला (अलवर) और बसवा (दौसा) पुलिस स्टेशनों में सात आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, मारपीट और दंगा करने से जुड़े अपराध शामिल हैं।

इस ऑपरेशन को उद्योग नगर एसएचओ भूपेंद्र सिंह, एएसआई महेश चंद, खेम सिंह, देवकी नंदन और कॉन्स्टेबल सद्दाम और राकेश ने अंजाम दिया।

आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने में डीएसटी यूनिट 1 और 2 के कर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। इनमें एसआई धीरेंद्र सिंह, एएसआई हरविलास और जगवीर, हेड कॉन्स्टेबल दयाराम और कॉन्स्टेबल करतार, समुद्र, कान्हा राम, हरिओम, दीन मोहम्मद, देवेंद्र और मुरारीलाल शामिल थे।

तकनीकी जांच का नेतृत्व साइक्लोन सेल के कर्मियों ने किया, जिनमें हेड कॉन्स्टेबल संदीप कुमार और कॉन्स्टेबल संजय और अमित शामिल थे।

एएसआई कसम खान और जान मोहम्मद ने इस ऑपरेशन में खास योगदान दिया।

उनकी सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर, पुलिस आरोपियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने में सफल रही और अंतर-राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया।

--आईएएनएस

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