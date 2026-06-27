राजनाथ की 'ऑपरेशन सिंदूर' संबंधी टिप्पणी पर विपक्ष के सवालों का केंद्र ने करारा जवाब दिया

नई दिल्ली, 27 जून (आईएएनएस)। केंद्र ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' संबंधी पुराने बयान को लेकर विपक्ष द्वारा की जा रही ‘मनगढ़ंत बयानबाजी’ को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्र ने इन बयानों को जानबूझकर भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है।

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रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों का संज्ञान लेते हुए कहा कि यह रक्षा मंत्री के 28 जुलाई, 2025 को संसद में दिए गए भाषण के चुनिंदा अंशों को उद्धृत करके उसे ‘गलत तरीके से पेश करने’ का जानबूझकर किया गया प्रयास है।

ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिनों बाद संसद में राजनाथ सिंह के ‘किसी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई’ वाले बयान पर विवाद तब शुरू हुआ जब शुक्रवार को राजधानी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर छह शहीद जवानों के नाम अंकित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यह ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों के जवानों के नामों का पहला सार्वजनिक खुलासा था।

इससे कांग्रेस को केंद्र और रक्षा मंत्री पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस का दावा था कि रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों के बलिदान को नजरअंदाज करने की कोशिश की, जिससे उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राजनाथ सिंह का पुराना संसदीय भाषण निकालकर कहा कि दो ही संभावनाएं हो सकती हैं - या तो सदन को संबोधित करते समय रक्षा मंत्री को छह सैनिकों की शहादत की जानकारी नहीं थी, या फिर उन्हें सच्चाई पता थी और फिर भी उन्होंने गुमराह करना चुना।

उन्होंने कहा कि दोनों ही स्थितियां उनकी योग्यता पर सवाल उठाती हैं और आगे कहा कि यह हमारे सैनिकों का अपमान है, और कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर चुप या उदासीन नहीं रह सकता।

एक अन्य कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने रक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या संसद को संबोधित करते समय उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं थी?

उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी भारतीय सैनिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन 13 महीने बाद उन्होंने ऑपरेशन में शहीद हुए छह सैनिकों के नाम जारी कर दिए।

इन आरोपों का जवाब देते हुए केंद्र ने कहा कि इन पोस्टों में रक्षा मंत्री के भाषण के एक संक्षिप्त अंश को चुनकर उद्धृत किया गया है ताकि यह गलत धारणा बनाई जा सके कि उन्होंने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई।

इस कहानी को 'शरारती' बताते हुए केंद्र ने कहा कि जब रक्षा मंत्री ने संसद में यह बयान दिया था, तब ऑपरेशन में भारत के पायलटों के शहीद होने के कई दावे किए जा रहे थे, इसलिए उनकी टिप्पणी को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि किसी और संदर्भ में।

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी उस समय खतरनाक रूप से फैल रहे एक झूठ का लक्षित और विशिष्ट जवाब थी।

इसमें यह भी कहा गया कि यह विवरण पूरी तरह से झूठा था, फिर भी इसे ऑपरेशन की सफलता को कम करने और जनता का मनोबल गिराने के इरादे से आक्रामक रूप से फैलाया गया।

इसमें आगे कहा गया कि संसद में राजनाथ सिंह का बयान ऑपरेशन सिंदूर की उल्लेखनीय सफलता का पूर्णतः गौरवपूर्ण और सटीक विवरण था। इस ऑपरेशन में रक्षा बलों ने पाकिस्तान के भीतर कई ठिकानों पर घातक प्रहार करके अद्वितीय सटीकता, दृढ़ संकल्प और सैन्य व्यावसायिकता का प्रदर्शन किया।

--आईएएनएस

एमएस/