राजनीतिक साजिश के तहत मेरा राज्यसभा का नॉमिनेशन रद्द किया गयाः मीनाक्षी नटराजन

नई दिल्ली, 10 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश से अपना नॉमिनेशन रद्द होने पर कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने कहा, "मैं कल से ही कह रही हूं कि यह सामान्य समय नहीं है। हम एक ऐसे युद्धक्षेत्र में हैं, जहां कांग्रेस नेता सिर्फ विपक्षी पार्टी के खिलाफ ही नहीं लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से, हमारे संविधान बनाने वाले पूर्वजों ने जिन संस्थाओं को बनाया था, उनका अब अनादर हो रहा है और वे इस तरह से प्रभावित दिखती हैं कि हमें लगता है कि हम उनके खिलाफ भी लड़ रहे हैं।"

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मीनाक्षी नटराजन ने आईएएनएस से कहा, मैं तीन बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हूं और एक बार सांसद भी रही हूं। ऐसे में यह कहा नहीं जा सकता है कि मुझे फॉर्म भरने नहीं आता है। मेरा नामांकन रद्द होना सिर्फ राजनीतिक साजिश है। कल हमें साजिश दिखाई दिया कि किस तरह लोकतंत्र का गला घोंटा गया। रिटर्निंग अधिकारी सत्ता पक्ष से मिले हुए थे, वह एक प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे। चुनाव आयोग के सामने हमारे वकील इस मुद्दे पर बात रखेंगे। आज भी हमारा संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है।"

मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर कांग्रेस नेता बीएम संदीप ने कहा, "यह सिर्फ मध्य प्रदेश या राज्यसभा सीट का मामला नहीं है, यह पूरी तरह से लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की बार-बार हो रही कोशिशों को लेकर चिंता बढ़ रही है। यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति या राज्यसभा सीट की बात नहीं है।"

मीनाक्षी नटराजन ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जरूरी संख्या बल न होने के बावजूद तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया। यह साफ हो गया कि वे संविधान और लोकतंत्र को कुचलने वाली राजनीति कर रहे थे। वे साफ तौर पर समुच्चय चुनाव में बढ़त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले मध्य प्रदेश चुनाव को प्रभावित किया था।

यह सिर्फ राज्यसभा सीट या किसी खास उम्मीदवार की बात नहीं है। यह 'भारत की सोच' और लोकतंत्र के लिए व्यापक संघर्ष की बात है, जिसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी आज देश के लिए एक अहम लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र बचेगा, क्या भारत का संघीय ढांचा अवशेष रहेगा और क्या एकपक्षीय व्यवस्था और तानाशाही दीवारों की कोशिश विफल होगी।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी