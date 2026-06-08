राजनीति में भी शतरंज की तरह कोई भी अपनी चालें उजागर नहीं करता: शिवकुमार

बेंगलुरु, 8 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि राजनीति शतरंज के खेल की तरह है, जहां कोई भी पहले से यह नहीं बताता कि उसकी अगली चाल क्या होगी।

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उन्होंने विधान सौधा में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पत्रकारों से कहा कि राजनीति में शतरंज खेलते समय क्या कोई पहले से बताता है कि वह कौन सा मोहरा चलेगा? कोई नहीं बताता।

शिवकुमार ने ये टिप्पणियां तब कीं जब उनसे उनके करीबी सहयोगी विनय कार्तिक की विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी और जनता दल (सेकुलर) (जेडी-एस) द्वारा एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने के बारे में पूछा गया।

एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को राज्यसभा टिकट न देने की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने बोल दिया है, लेकिन मैं इसमें नहीं पड़ूंगा। मैं अपनी पार्टी के रुख का पालन करूंगा।

सूर्य हेगड़े के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें अपना घनिष्ठ मित्र और निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण व्यक्ति बताया।

शिवकुमार ने कहा कि सूरज हेगड़े मेरे घनिष्ठ मित्र थे। वे त्याग के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कभी पद की लालसा नहीं की। मैंने पहले भी मैसूर लोकसभा सीट से उनकी उम्मीदवारी का पुरजोर समर्थन किया था। वे दिवंगत मुख्यमंत्री देवराज उर्स के पोते, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता और मेरे साथ पदाधिकारी के रूप में काम कर चुके थे। उन्होंने गारंटी कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और राज्य स्तर पर उन्हें मंत्री पद भी दिया गया था। मुझे उनसे बहुत उम्मीदें थीं और पार्टी भी उन पर निर्भर थी।

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी हमेशा समर्पित कार्यकर्ताओं को महत्व देती है। अभी भी उनके संबंध में कई निर्णय विचाराधीन थे। उन्होंने एआईसीसी सचिव के रूप में कार्य किया था और राज्य स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे।

शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षति उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत मायने रखती है।

शिवकुमार ने कहा कि उनके परिवार का दुख देखकर अत्यंत पीड़ा हो रही है। उनके पिता भी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। व्यक्तिगत रूप से हम अत्यंत दुखी हैं। मैं सरकार और पार्टी की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कर्नाटक सरकार उनके अंतिम संस्कार में राजकीय सम्मान प्रदान करेगी। मैंने इस संबंध में मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए हैं। मैं उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होऊंगा।

इस बीच, पार्टी के फ्लोर लीडर सुरेश बाबू, सीएन बालकृष्ण, ए. मंजू, करीमनावर, शारदा पुरियानायक, कृष्णप्पा, नेमिराज नायक और वेंकट शिवरेड्डी सहित जेडी-एस विधायकों ने सोमवार को विधान सौधा स्थित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के कार्यालय में उनसे मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

हुनसूर के पूर्व विधायक मंजुनाथ ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

मैसूरु से पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी और कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता लक्ष्मण भी उपस्थित थे।

--आईएएनएस

एमएस/