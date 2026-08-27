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भारत समाचार

राहुल गांधी हिजाब और ट्रिपल तलाक पर क्यों चुप हैं: धर्मशीला गुप्ता

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नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी की सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर हिंदुओं को बांटने और तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।

दिल्ली में भाजपा सांसद ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "राहुल गांधी का विवेक शून्य हो रहा है। उन्हें ये ध्यान नहीं है कि अब देश संविधान से चलता है। राहुल गांधी हिंदुओं को सदन में हिंसक बताते हैं और हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो मनुस्मृति की चर्चा कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं।"

उन्होंने राहुल गांधी से सवाल करते हुए कहा, "अगर आप इतना मनुस्मृति की बात कर रहे हैं तो आप मुस्लिम बहनों को जो हिजाब पहनती हैं, उसका आप क्यों नहीं विरोध करते हैं? आप हिजाब का विरोध कीजिए, तीन तलाक का विरोध कीजिए।"

धर्मशीला गुप्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, मुस्लिम बहनों को आजादी दी, उनको अधिकार दिया, लेकिन आप तो हिंदू को ही बांटने का काम कर रहे हैं। आप विवेक और बुद्धि से बात कीजिए ताकि देश और दुनिया भी आपको नेता समझे। अभी तो आपका विवेक शून्य साबित हो रहा है।"

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा महिलाओं को साधने के लिए किए जा रहे वादों पर भी भाजपा सांसद ने पलटवार किया।

उन्होंने कहा, "अखिलेश यादव ने महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें नकार रही है, इसलिए वे चुनावी नारे तैयार कर रहे हैं। लेकिन वे उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में क्यों चिंतित हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां की महिलाओं के बारे में पहले से चिंतित हैं। जब 2012 से 2017 तक सपा की सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने तब महिलाओं के बारे में चिंता क्यों नहीं की? उस समय, वे केवल अपने परिवार के बारे में चिंतित थे।"

भाजपा सांसद ने आगे कहा, "अभी भी अखिलेश यादव आप डिंपल यादव और अपने परिवार की चिंता कीजिए। उत्तर प्रदेश की बहनें विकास के साथ हैं, सुशासन के साथ हैं और वहां डबल इंजन की सरकार है। पीएम मोदी और सीएम योगी की सरकार में वहां की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं।"

बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर भी धर्मशीला गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "छात्र हमारे भविष्य हैं। वे देश के भविष्य हैं और बिहार के भविष्य हैं। छात्रों के साथ जो भी गलत हुआ है, हमारी सरकार पूरी तत्परता से उस पर ध्यान दे रही है और उसका संज्ञान ले रही है। हम अपने बच्चों और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। मैं अपने छात्रों से आग्रह और अनुरोध करना चाहती हूं कि वे घर लौट जाएं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और अपना भविष्य बनाएं।"

--आईएएनएस

पीआईएम