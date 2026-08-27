राहुल गांधी ने हिमाचल के युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं किया: अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रदेश के युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि युवा बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सुखविंदर सरकार ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि राज्य में बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे। चार साल बीत गए, लेकिन अब तक बहनों के खाते में 1500 रुपए नहीं आए हैं। इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश को 1 लाख 10 हजार करोड़ के कर्ज में डूबा दिया। देश में प्रति व्यक्ति कर्ज आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी का खटारा मॉडल लागू हो चुका है, जिसे जनता बिल्कुल भी स्वीकार करने वाली नहीं है। प्रदेश का विकास पूरी तरह से थम चुका है। विकास से संबंधित काम राज्य में बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं।

भाजपा सांसद के मुताबिक, राज्य में कांग्रेस की सरकार ने खजाने को खाली करने का काम किया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू अब राहुल गांधी के इशारे पर लॉटरी का लालच दिखाकर अपनी जेब गर्म करने जा रहे हैं। यह स्थिति हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। हम इस लॉटरी के खिलाफ हैं। हम इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व की सरकारों ने भी लॉटरी पर पाबंदी लगाई। इस तरह की व्यवस्था को राज्य में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहां तक कि वीरभद्र सिंह ने भी लॉटरी के विरोध में ही बात की थी। इसके बाद उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई थी। ऐसी स्थिति में मेरा सवाल यही है कि ऐसी कौन-सी मजबूरी है कि इन लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू करना जरूरी हो चुका है। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि जब मौजूदा सरकार को खुलकर इसका जवाब देना होगा। तभी जाकर आगे चलकर पूरी स्थिति साफ हो पाएगी।

साथ ही, उन्होंने तेज गति से विकसित हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को मिल रहा है। विकास से संबंधित कामों की भी गति तेज हो रही है। मेरा राहुल गांधी से यही कहना है कि वो झूठ बोलना बंद करें। विदेशों से प्राप्त होने वाले नोटों पर अपनी बात रखना बंद रखें और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, उसे पूरा करें। वहीं, जो 1500 रुपए महिलाओं के खाते में आने थे, उसका जवाब भी राहुल गांधी को देना होगा। दो रुपए किलो गोबर और 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, उसका भी जवाब दें। कुल मिलाकर राज्य सरकार को सामने आकर इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि लॉटरी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस सरकार में प्रदेश के युवाओं को अंधकार में डूबोने का काम हम नहीं करने देंगे।

--आईएएनएस

एसएचके/डीकेपी