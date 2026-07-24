राहुल गांधी ने नीट विवाद पर पीएम मोदी के वीडियो की आलोचना की, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई

नई दिल्ली, 24 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीट पेपर लीक विवाद को लेकर आधी रात को जारी एक वीडियो के जरिए छात्रों की समझ का अपमान करने का आरोप लगाया।

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राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, "प्रधानमंत्री मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस तरह के वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं। छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें। माफी मांगें।"

राहुल गांधी की यह टिप्पणी तब आई, जब पीएम मोदी ने घोषणा की कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में “पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कार्रवाई" पर चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस नेता का यह हस्तक्षेप राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर बढ़ते राजनीतिक दबाव को दर्शाता है, जिसके चलते देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

विपक्षी दलों ने केंद्र से बार-बार जवाबदेही की मांग की है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की है।

इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक द्वारा 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त करने पर राहत व्यक्त की।

दिपके ने एक्स पोस्ट में कहा, "“हमें राहत मिली है और हम आभारी हैं कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सर, आपकी असाधारण हिम्मत और त्याग के लिए आपका धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया। इस देश के लिए आपकी जान बहुत कीमती है।"

दिपके ने आगे कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक जंतर-मंतर पर सीजेपी का शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।

इससे पहले वांगचुक ने गुरुग्राम के निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह, लेह-लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं, डॉक्टरों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में अपना उपवास तोड़ा।

सोनम वांगचुक के लंबे समय तक चले अनशन ने देश का ध्यान खींचा और सभी राजनीतिक दलों से अपीलें आईं। संसद के 65 सदस्यों ने उनसे हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया।

--आईएएनएस

ओपी/एएस