राहुल गांधी ने गांधी स्मृति तक मार्च किया, नीट छात्रों के लिए न्याय की मांग की

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कथित नीट पेपर लीक के खिलाफ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति में सांकेतिक प्रदर्शन किया।

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यह विरोध-प्रदर्शन उन छात्रों के समर्थन में किया गया जिन्होंने पेपर लीक विवाद के बाद आत्महत्या कर ली थी और जो हाल के प्रदर्शनों में घायल हुए थे। अपनी पहचान बन चुकी सफेद टी-शर्ट पहने राहुल गांधी ने राष्ट्रीय ध्वज और संविधान की एक प्रति हाथ में ली हुई थी, जबकि उनके साथी सांसदों ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर शाम को रोशन किया, जिससे कैंडललाइट मार्च जैसा माहौल बन गया।

इस सभा का मकसद उस बात को उजागर करना था जिसे विपक्ष ने युवा उम्मीदवारों के भविष्य की सुरक्षा करने में सरकार की विफलता बताया।

इससे पहले दिन में विपक्ष के सांसदों के बैठक के लिए गांधी के आवास पर इकट्ठा होने के बाद वहां बैरिकेड लगा दिए गए थे। बातचीत के बाद, राहुल गांधी ने एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित गांधी स्मृति तक मार्च करने की अपनी योजना की घोषणा की। तीन बसों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य सांसदों को उस जगह ले जाया गया, जहां वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

राहुल गांधी ने घोषणा की कि फिलहाल गठबंधन के सांसद और नेता शांतिपूर्वक तीस जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति की ओर जा रहे हैं। हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया है, जो बच्चे एनईईटी पेपर लीक के बाद अपनी जान लेने के लिए मजबूर हुए थे। हम उन छात्रों के साथ खड़े हैं जो आज घायल पड़े हैं, जिन्हें शांतिपूर्वक न्याय और जवाबदेही की मांग करने पर पीटा गया है।

बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इंडिया गेट पर निगरानी रखने की उनकी प्रारंभिक योजना को पुलिस अधिकारियों ने अस्वीकार कर दिया था। गांधी स्मृति की ओर जाने की अनुमति देने से पहले उनकी बसों को कुछ देर के लिए रोका गया। एक बस के अंदर का वीडियो साझा करते हुए गांधी ने पोस्ट किया, "हमें भारत के छात्रों के साथ खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता।"

विपक्ष ने जवाबदेही की मांग जारी रखने का संकल्प लिया है और सरकार से कथित पेपर लीक और उसके बाद हुई अशांति की जिम्मेदारी लेने को कहा है। ये विरोध-प्रदर्शन परीक्षा की शुचिता, छात्रों की सुरक्षा और राष्ट्रीय संस्थानों में जनता के भरोसे को लेकर चल रही राजनीतिक लड़ाई में एक बड़ी तेजी को दर्शाते हैं।

--आईएएनएस

पीएसके