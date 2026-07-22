राहुल गांधी के प्रदर्शन पर दिलीप जायसवाल का पलटवार, बोले- 'ये देश भड़कने वाला नहीं है'

पटना, 22 जुलाई (आईएएनएस)। नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन पर भाजपा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बिहार सरकार के मंत्री और भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
दिलीप जायसवाल ने कहा, "जिस तरह का राहुल गांधी ने हरकत किया है लोकतांत्रिक नहीं है। आप सीधे पीएम के आवास के पास चले जाइएगा? आप सीधे लोकसभा के पास चले जाइएगा? यह सब गुंडागर्दी इस देश में नहीं चलेगा। इस देश की जनता इसको पसंद नहीं करेगी। राहुल गांधी देश के युवाओं को भ्रामक बातें बता करके भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह देश भड़कने वाला नहीं है।"
भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए संवैधानिक रास्ते अपनाने चाहिए। जनता ने चुनाव के माध्यम से अपना फैसला दिया है और जिन नेताओं या राजनीतिक दलों को जनता ने नकार दिया है, उन्हें अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में जनता का विश्वास हासिल करने के लिए सेवा और संवाद जरूरी है, न कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन। साल 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं और विपक्ष को अभी से जनता के बीच जाकर काम करना चाहिए।
दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी के प्रदर्शन को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी मुद्दे पर शिकायत है तो उसके लिए न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और संसद जैसे मंच मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए।
उन्होंने राहुल गांधी के आंदोलन को लेकर कहा कि उनके कई आंदोलन सफल नहीं हो पाए क्योंकि जनता उनके पीछे की मंशा को समझती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश के युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश का युवा जागरूक है और वह किसी के बहकावे में नहीं आएगा।
वहीं, आम आदमी पार्टी के उस आरोप पर कि मुख्य आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को बैठने की जगह दी, दिलीप जायसवाल ने तंज कसा। उन्होंने कहा, "तो चलिए अच्छा है, आम आदमी पार्टी बोल रही है कि राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमी है और नरेंद्र मोदी के कहने पर राहुल गांधी जाकर लेट गए। यह तो कमाल हो गया भाई! यह सब चट्टे-बट्टे हैं। कौन किस पर कब आरोप लगाएगा और मेंढक की तरह उछल के कब किधर चला जाएगा, कहना मुश्किल है।"
जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुई कथित हिंसा को लेकर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयान पर भी दिलीप जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "इन लोगों को तो जब आग लगाना होता है, तो इनके दिल में घी होता है, गुस्सा नहीं होता है। यह लोग आग में घी डालने का करने का प्रयास करते हैं लेकिन इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश का जनता इस बात को जानता है।"
--आईएएनएस
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