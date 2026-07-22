राहुल गांधी के प्रदर्शन पर भाजपा का हमला, एन. रामचंद्र राव बोले- यह सिर्फ ड्रामा...

हैदराबाद, 22 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने और राजनीतिक ड्रामा करने का आरोप लगाया। रामचंद्र राव ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए संसद सबसे उपयुक्त मंच है और सरकार वहां हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है।

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भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी के पास संसद में उठाने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे जनता का ध्यान अपनी कमियों से हटाने के लिए प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने इसे गैर-जरूरी बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस तरह का विरोध प्रदर्शन लोकतांत्रिक परंपराओं के लिहाज से उचित नहीं है।

एन. रामचंद्र राव ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में अगर उनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा है, कोई आपत्ति है या किसी फैसले का विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें संसद के अंदर अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में अपनी भूमिका निभाने के बजाय बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार संसद में विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। लोकतंत्र में चर्चा और संवाद के जरिए ही समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन विपक्ष चर्चा करने के बजाय विरोध प्रदर्शन को प्राथमिकता दे रहा है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता संसद की कार्यवाही में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेते और इसके बाद बाहर आकर प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के पास कोई ठोस सवाल या मुद्दा है तो उसे संसद में उठाना चाहिए, जहां सरकार जवाब देने के लिए मौजूद है।

रामचंद्र राव ने राहुल गांधी के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर किया गया यह विरोध केवल राजनीतिक दिखावा है। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के लिए संसद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि ऐसे प्रदर्शनों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

--आईएएनएस

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