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रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित, दो लोग हिरासत में

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 17, 2026, 11:49 AM
रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले की जांच के लिए एसआईटी गठित, दो लोग हिरासत में

रांची, 17 जून (आईएएनएस)। रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रदेश कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच तेज कर दी गई है। झारखंड पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। वहीं, घटना के सिलसिले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

मंगलवार की देर रात आरएसएस कार्यालय परिसर को निशाना बनाकर पेट्रोल बम फेंके गए थे। घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है। फुटेज में दो युवक कार्यालय की ओर पेट्रोल बम फेंकते दिखाई दे रहे हैं। इनमें एक बम फटा, जबकि दूसरा निष्क्रिय हो गया। घटना में किसी के घायल होने या कार्यालय को बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी, डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम को जांच में लगाया गया है।

पुलिस घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा इसके पीछे की मंशा क्या थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद भाजपा के कई वरिष्ठ नेता आरएसएस कार्यालय पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

भाजपा नेताओं ने राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा से बातचीत कर मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। डीजीपी ने उन्हें आश्वस्त किया कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल हमलावरों की गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि यदि इसके पीछे कोई साजिश है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए।

रघुवर दास ने कहा कि उन्होंने डीजीपी से बातचीत कर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आग्रह किया था। अच्छी बात यह है कि डीजीपी ने उनके सुझाव पर तत्काल अमल किया है।

--आईएएनएस

एसएनसी/डीकेपी