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Punjab And Sind Bank : पंजाब एंड सिंध बैंक में सिक्योरिटी मैनेजर के 27 पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू

पीएसबी में सिक्योरिटी मैनेजर भर्ती: 27 पद, आवेदन 15 अप्रैल से 5 मई तक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 03:43 PM
पंजाब एंड सिंध बैंक में सिक्योरिटी मैनेजर के 27 पदों पर भर्ती, आवेदन शुरू

नई दिल्ली: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएसबी) ने सिक्योरिटी मैनेजर (एमएमजीएस II) के कुल 27 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है।

पंजाब और सिंध बैंक की ओर से जारी पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया बुधवार, 15 अप्रैल से शुरू हो गई है, और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 5 मई निर्धारित की गई है। ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद तय समय सीमा के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की सलाह दी जाती है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास भारतीय सेना (कैप्टन)/नौसेना (लेफ्टिनेंट)/वायु सेना (फ्लाइट लेफ्टिनेंट) में कमीशन अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष का योग्यता प्राप्ति के बाद का अनुभव होना चाहिए। इसी के साथ उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रता का होना भी अनिवार्य है।

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसकी गणना 1 अप्रैल के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, स्क्रीनिंग, पर्सनल इंटरव्यू, अंतिम मेरिट सूची और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा, जिसके बाद चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी 64,820 से 93,960 रुपए के बीच प्रति माह होगी। इसी के साथ उम्मीदवारों को अन्य लाभ और भत्ते दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जो सामान्य/ईडब्ल्यूएस/ओबीसी के लिए 850 रुपए और नुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 100 रुपए के साथ लागू टैक्स तय किया गया है।

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले पंजाब और सिंध बैंक (पीएसबी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद के लिए दिए गए सक्रिय आवेदन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें। फिर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें। मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान कर फॉर्म को सबमिट कर दें। लास्ट में आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित निकाल कर रख लें।

--आईएएनएस

 

 

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