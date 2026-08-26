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भारत समाचार

सुखबीर का पंजाब सरकार पर निशाना, लिखा- केजरीवाल और सिसोदिया के लिए 'सिलेबस से बाहर' की बात

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सुखबीर

चंडीगढ़, 26 अगस्त (आईएएनएस)। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की ओर से शिक्षा व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को घेरा है।

सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "यह कहानी बार-बार सुनाई जानी चाहिए, जब तक कि आप पंजाब, गुरु-द्रोही भगवंत मान और हरजोत सिंह बैंस का झूठा प्रोपेगैंडा पूरी तरह से बेनकाब न हो जाए। पंजाब में जो हो रहा है, वह कोई 'क्रांति' नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा 'शिक्षा घोटाला' है!" उन्होंने आगे लिखा, "निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए यह 'सिलेबस से बाहर' की बात है!"

बीते दिनों सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था, "यह सिर्फ एक विरोध या एक विभाग की बात नहीं है। पंजाब के सभी कर्मचारियों ने मिलकर 'गुरु-द्रोही' भगवंत मान और उनकी 'झूठों की कैबिनेट' की असलियत सबके सामने ला दी है!" उन्होंने निशाना साधते हुए 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा था, "भर्ती और सर्विस से जुड़े मुद्दों को लेकर शिक्षक विरोध कर रहे हैं।

पीएसपीसीएल कर्मचारी अपने 18 प्रतिशत बकाया डीए, सही पे-स्केल और ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। एमजीएनआरईजीए कर्मी बकाया मजदूरी और नौकरी पक्की करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सफाई सेवक नौकरी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक स्टाफ बेहतर वेतन और काम की बुनियादी स्थितियों के लिए विरोध कर रहे हैं।"

सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा, "कर्मचारी और पेंशनभोगी, बकाया डीए और अपने वाजिब हक के लिए सड़कों पर उतरे हैं। 6 समस्याएं, 1 समाधान- लाठीचार्ज!" उन्होंने लिखा था, "हरपाल सिंह चीमा, इतनी नाकामी के बावजूद आपका घमंड शर्मनाक है! जब लगभग सभी विभागों के लोग सड़कों पर हों, तो समस्या कर्मचारियों की नहीं होती। समस्या आप हैं आम आदमी पार्टी सरकार!"

--आईएएनएस

एसडी/पीएम