'वंदे मातरम' गायन को बीच में रोकने की कोशिश शर्मनाक : पंजाब भाजपा प्रमुख

चंडीगढ़, 17 अगस्त (आईएएनएस)। पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के कथित अपमान पर चिंता जताई।

उन्होंने सोमवार को कहा कि जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस के पवित्र मौके पर देशभक्ति की भावना में डूबा हुआ था, तब कांग्रेस दफ्तर में कांग्रेस नेतृत्व द्वारा 'वंदे मातरम' को बीच में ही रोकने की कथित कोशिश बेहद शर्मनाक थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बार-बार ऐसा व्यवहार किया है, जिससे देश के गौरव और राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान हुआ है। ‘वंदे मातरम’ ने भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को बलिदान देने के लिए प्रेरित किया था, और देश के लोग इतने सम्मानित राष्ट्रीय गीत के प्रति ऐसे अपमानजनक व्यवहार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

ढिल्लों ने मांग की कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस शर्मनाक हरकत के लिए पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगे।

उन्होंने कहा कि भाजपा देश और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी और इस मुद्दे को देशभर के लोगों के हर वर्ग तक ले जाएगी।

इस बीच, भाजपा को बड़ी बढ़त मिली जब गढ़वाल समुदाय के 250 से ज्यादा नेताओं और सदस्यों ने अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला किया।

पार्टी में शामिल होने वालों में खरड़, मोहाली और डेरा बस्सी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी गढ़वाल सभाओं के पदाधिकारी और सदस्य शामिल थे।

भाजपा दफ्तर में ढिल्लों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का परिवार 'पूरे पंजाब में दिन-ब-दिन बढ़ रहा है।' पंजाब के लोग अब भाजपा को ही एकमात्र उम्मीद मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की सरकारों को देखा है और अब राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है।

--आईएएनएस

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