पुणे: चोरी की विदेशी शराब लेकर घूम रहे दो युवक गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी

पुणे, 18 अगस्त (आईएएनएस)। महाराष्ट्र की येरवडा पुलिस ने मंगलवार को चोरी की विदेशी शराब लेकर घूम रहे दो युवकों को जीएसटी ऑफिस के पास से गिरफ्तार किया है। बरामद की गई शराब की कीमत लगभग 27 हजार रुपए है।

दरअसल, पुणे के कल्याणीनगर की शराब की दुकान से विदेशी शराब चोरी करने के बाद दो युवक उसे लेकर घूम रहे थे। इसी को लेकर येरवडा पुलिस ने दोनों युवकों को जीएसटी ऑफिस के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 27,200 रुपए कीमत की विदेशी शराब की छह बोतलें बरामद की गई हैं।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार को येरवडा पुलिस की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिसकर्मी संदीप जायभाय को सूचना मिली कि जीएसटी ऑफिस के पास दो युवक संदिग्ध हालत में खड़े हैं और उनके पास चोरी का सामान हो सकता है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को रोका। पूछताछ में दोनों ठीक से जवाब नहीं दे पाए। पुलिस ने उनके पास मौजूद बैग की तलाशी ली तो उसमें विदेशी शराब की छह बोतलें मिलीं। पुलिस दोनों को येरवडा थाने ले गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि शराब की बोतलें कल्याणीनगर स्थित टॉनिक आउटलेट की दुकान से चोरी की गई थीं। पुलिस के मुताबिक, बरामद शराब येरवडा थाने में दर्ज चोरी के मामले का सामान है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रोहन राम कांबले (28) और अमित महादेव सितापुरे (27) के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने दोनों के पास से कुल 27,200 रुपए कीमत की छह विदेशी शराब की बोतलें जब्त की हैं।

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में येरवडा पुलिस की जांच टीम ने की है। वहीं, मामले को लेकर आगे की जांच एसआई किशोर बेरड कर रहे हैं।

--आईएएनएस

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