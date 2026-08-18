पुंछ के बाबा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में श्रावण यात्रा में उमड़ी भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने कहा- भय का माहौल खत्म

पुंछ, 18 अगस्त (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित प्राचीन बुद्ध अमरनाथ मंदिर में श्रावण मास के दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। दूर-दूर से आए श्रद्धालुओं ने मीडिया के साथ बातचीत में मंदिर में दर्शन करने की खुशी व्यक्त की। साथ ही बताया कि यहां पहुंचना सहज रहा और माहौल में किसी भी प्रकार का भय नहीं है।

मंदिर में आए एक श्रद्धालु ने कहा, "2016 की इस ऐतिहासिक यात्रा के पहले जत्थे ने आज यहां पर दर्शन किए हैं। बुद्ध अमरनाथ मंदिर एक स्वयंभू शिवलिंग का स्वरूप है। सृष्टि के उत्पत्ति के पहले से ही बाबा अमरनाथ यहां पर विराजमान हैं। 2005 के आसपास जब देखा गया था कि आतंकवाद यहां पर बहुत ज्यादा फैल रहा था, उसको खत्म करने के लिए पूरे भारतवर्ष से तीर्थ यात्री, विशुद्ध परिषद और बजरंग दल यहां पर आए। 2005 से चली आ रही परंपरा आगे सालों में भी बरकरार रहेगी। इस यात्रा की विशेषता ये है कि स्थानीय प्रशासन, उपराज्यपाल, बजरंग दल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इकट्ठा होकर समूह रूप में इस यात्रा की सफलता के लिए काम कर रहा है।"

उन्होंने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि 2005 में जो हमने संकल्प लिया था, वह सिद्धि की तरफ चल रहा है। आपसी सौहार्द बढ़ा है। तीर्थयात्री निर्भीक होकर यात्रा में आ रहे हैं और यात्रियों का नंबर पिछले साल से दो गुना हो गया है। हम कामना करते हैं कि ऐसे ही पूरे वर्ष यहां पर आगमन चलता रहें और लोग अपने संस्कारों के साथ जुड़ जाएं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी तीर्थ यात्रियों को और यहां के स्थानीय निवासियों को और जो लोग यहां के आयोजन में लगे हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं।"

रामेश्वर गुर्जर जयपुर प्रांत नियोजक ने आईएएनएस के साथ बातचीत में बताया, "भारत में जो 2005 से माहौल बना था और कुछ का कहना था कि यहां पर आतंकवादियों ने कब्जा बना लिया है और लोग अब वहां अमरनाथ की यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2005 में बजरंग दल ने यहां पर आए प्रत्येक हिंदुओं तक ये मैसेज पहुंचाया कि जो हमारे आराध्य हैं, बाबा अमरनाथ, हमें वहां जाना चाहिए और जलाभिषेक करना चाहिए। साथ ही, उन आतंकवादियों और विद्रोहियों के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे प्रधानमंत्री ने यहां के प्रत्येक नागरिक को यहां पर आने के लिए जोर दिया है और हमारे फौजियों को आदेश दिया कि कोई भी आतंकवादी अगर यहां पर आंख उठाकर भी देखे, तो उसे बॉर्डर भी ठिकाने लगा दिया जाए। हमारे जवानों ने उनके घर में घुसकर मारा है, तब से भारत का प्रत्येक नागरिक खुश है और इस यात्रा में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आने वाले समय में लाखों की संख्या में लोग यहां पर आएंगे। भारत की मीडिया ने जिस तरह से यहां के माहौल को दिखाया है, इसके लिए उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद। यहां पर बिल्कुल भी डर का माहौल नहीं है। हम बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

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