पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर और कई मुख्यमंत्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन पर दी बधाई

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख और लंबी आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सुधारों और आर्थिक विकास पर उनके जोर से, वे एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाने की हमारी कोशिशों को गति दे रही हैं। ईश्वर उन्हें लंबी और स्वस्थ आयु प्रदान करे।"

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने एक्स पर पोस्ट किया, "वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, सुख और लंबी आयु प्रदान करे।"

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पोस्ट में कहा, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! आपके कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच एवं राष्ट्रहित में लिए गए प्रभावी निर्णय भारत की आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता को नई गति प्रदान कर रहे हैं। प्रभु श्रीराम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक्स पर पोस्ट किया, "केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और विकास को गति देने में आपका समर्पित कार्य सराहनीय है। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूं।"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा, "भाजपा की वरिष्ठ सदस्य केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपको यशस्वी, सुदीर्घ एवं आरोग्यमय जीवन की प्राप्ति हो, देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है।"

यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक्स पर लिखा, "केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की प्रार्थना करता हूं।"

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, "केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति और समृद्धि के लिए आपके समर्पित प्रयास निरंतर सफल हों। आप दीर्घायु हों एवं सदैव स्वस्थ रहें।"

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, "केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को उनके जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कई वैश्विक संकटों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को कुशलतापूर्वक संभाला है और भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाया है। उन्होंने असम की विकास संबंधी आकांक्षाओं का हमेशा समर्थन किया है और हमारी विकास यात्रा को साकार करने में हमारा साथ दिया है। इस अवसर पर, मैं मां कामाख्या और श्रीमंत शंकरदेव से उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।"

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक्स पोस्ट में कहा, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ​आपके कुशल नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती और सुधारों को निरंतर गति मिल रही है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ​ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की मंगलकामना करता हूं।"

--आईएएनएस

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