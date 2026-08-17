सीवेज और खराब नागरिक सुविधाओं को लेकर लोगों में नाराजगी, सीएम विजय के ऑफिस का घेराव

चेन्नई, 17 अगस्त (आईएएनएस)। पेराम्बुर में सोमवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के एमएलए ऑफिस के बाहर 60 से ज्यादा महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कोडुंगैयूर में सीवेज सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की।

सीएम विजय पेराम्बुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय व्यासरपाडी के शर्मा नगर में फर्स्ट स्ट्रीट पर स्थित है।

यह कार्यालय पूरे निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए बनाया गया था। सरकार ने एक खास मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था, ताकि निवासी किसी भी समय सीधे मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। कार्यालय में खास कंप्यूटर लगाए गए हैं, जहां 10 कर्मचारियों की एक टीम रोजाना लोगों की शिकायतों पर काम करती है।

शिकायत निवारण व्यवस्था होने के बावजूद कोडुंगैयूर की वेदांत मुरुगप्पा स्ट्रीट के निवासियों का आरोप है कि सड़क पर सीवेज के बहने के बारे में बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि इलाके में खराब साफ-सफाई और जरूरी नागरिक सुविधाओं की कमी के कारण परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

महिलाएं कार्यालय के बाहर जमा हुईं और परिसर का घेराव किया। उन्होंने अधिकारियों से मांग की कि वे तुरंत अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत करें और सड़क पर सीवेज बहने से रोकें।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर उदासीन रवैया अपनाया और इलाके में बुनियादी ढांचे का काम न कर पाने की वजह कोर्ट में चल रहे एक मामले को बताया। उन्होंने सवाल किया कि जब तक कानूनी विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक बुनियादी साफ-सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं दी जा सकतीं।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि टीवीके ने सत्ता में आने पर लंबे समय से चली आ रही नागरिक समस्याओं को हल करने का वादा किया था।

उनका आरोप है कि सरकार के सत्ता में आने के बाद पेराम्बुर विधायक कार्यालय में अर्जी देने के बावजूद कोई असरदार कदम नहीं उठाया गया।

इस विरोध प्रदर्शन के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब टीवीके के पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी महिलाओं से बातचीत करने के लिए मौके पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने सीवेज की समस्या को हल करने में देरी को लेकर उनसे कई सवाल पूछे और समाधान के काम के लिए एक निश्चित समय-सीमा की मांग की।

आखिरकार टीवीके प्रतिनिधियों ने निवासियों को भरोसा दिलाया कि जरूरी नागरिक सुविधाएं देने और साफ-सफाई की समस्या को हल करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद महिलाओं ने अपना विरोध-प्रदर्शन वापस ले लिया। जब तक भीड़ हट नहीं गई और इलाके में हालात सामान्य नहीं हो गए, तब तक पुलिसकर्मी विधायक कार्यालय के आसपास तैनात रहे।

--आईएएनएस

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