पवन कल्याण ने तेलंगाना में तेज की जन सेना की राजनीतिक यात्रा, खोला प्रदेश कार्यालय

हैदराबाद, 19 जून (आईएएनएस)। जन सेना पार्टी ने शुक्रवार को तेलंगाना में अपना प्रदेश कार्यालय खोला। इस अवसर पर पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने घोषणा की कि जन सेना तेलंगाना में अपनी राजनीतिक यात्रा को तेज करेगी।
मणिकोंडा में पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करने के बाद पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याएं ही पार्टी का एजेंडा होनी चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से तेलंगाना की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता और एकता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
जन सेना प्रमुख ने दावा किया कि वह तेलंगाना की आत्मा को समझते हैं। उन्होंने कहा कि यहां की मिट्टी, संघर्ष और बलिदान, इन सभी ने मुझे प्रेरित किया है। तेलंगाना में युवाओं के नेतृत्व में अधिकारों के लिए जाति-मुक्त संघर्ष बहुत मूल्यवान हैं। यह संघर्षों की धरती है, एक पवित्र धरती। जन सेना आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना की मिट्टी से ही हुई थी।
एक्टर-राजनेता ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश दिए कि तेलंगाना में पार्टी का सफर कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने उनसे पार्टी के सिद्धांतों और विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से नए लोगों का मार्गदर्शन करने को कहा ताकि वे पार्टी की विचारधारा को समझ सकें।
पवन कल्याण ने उनसे तेलंगाना में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए 'जनवाणी' कार्यक्रम आयोजित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि जब कोई अपनी समस्या बताने हमारे पास आता है, तो हमें सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए। हमें उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। तेलंगाना में भी 'जनवाणी' कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाएं। सभी क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं सुनें। जो लोग हमारे पास आते हैं, उनकी समस्याओं को अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों के ध्यान में लाएं ताकि उनका समाधान हो सके। अगर फिर भी समाधान न हो, तो जन-आंदोलन शुरू करने के बारे में सोचें। सबसे पहले, लोगों की समस्याएं पूरी तरह से सुनने के लिए एक मंच तैयार करें। सुनिश्चित करें कि यह सभी क्षेत्रों में मजबूती से काम करे।
उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना क्षेत्र भारत का दिल है। उन्होंने याद दिलाया कि 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल की दूरदर्शिता से हैदराबाद में पांच दिन तक पुलिस कार्रवाई हुई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेताओं को ऐसे क्षेत्र और वहां के लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहिए। तेलंगाना में संघर्ष की भावना देश के लिए प्रेरणा होनी चाहिए।
पवन कल्याण ने बताया कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी जन सेना आंदोलन शुरू हो गया है।
--आईएएनएस
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