पेट्रोल-डीजल पर लगी पाबंदी हटने से राहत, कांग्रेस को आई भगवान राम की याद: कृष्णा हेगड़े

मुंबई, 1 जुलाई (आईएएनएस)। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने पेट्रोल-डीजल के वितरण पर लगी अस्थायी पाबंदियां हटाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का राम मंदिर दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरानी राष्ट्रपति के साथ हुई टेलीफोन पर बातचीत और शिवसेना (यूबीटी) के विधायकों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

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केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के वितरण पर लगी पाबंदियां हटाने के फैसले पर कृष्णा हेगड़े ने कहा कि केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। डीजल पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 लीटर की जो पाबंदी लगाई गई थी, उसे अब केंद्र सरकार ने हटा दिया है। अब पेट्रोल और डीजल का नियंत्रण, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह काबू में आ गया है। इस फैसले से आम आदमी को राहत देने का काम किया गया है। इसके लिए वह केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार आम आदमी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल में और अधिक सहूलियत देने की दिशा में पूरी ताकत और पूरी कोशिश के साथ काम करेगी। सरकार इस दिशा में प्रयास जारी रखने का आश्वासन देती है।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने पर हेगड़े ने कहा कि अजय राय ने भव्य राम मंदिर में जाकर रामलला के दर्शन किए, यह बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी को आखिरकार भगवान राम की याद आ गई है और अब अजय राय कह रहे हैं कि वह स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें रामलला के दर्शन करने का अवसर मिला। यदि अजय राय कई वर्ष पहले ही रामलला के दर्शन कर लेते तो यह और भी अच्छी बात होती। अजय राय यदि अपने नेता राहुल गांधी को भी भगवान रामलला के दर्शन करने की सलाह दें, तो उनके अनुसार राहुल गांधी के लिए भी यह अच्छा रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत को लेकर हेगड़े ने कहा कि दोनों नेताओं ने विश्व शांति और अपने-अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के महत्व पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत के दौरान होर्मुज स्ट्रेट और उन अन्य मार्गों का उल्लेख किया, जहां से तेल और अन्य आवश्यक सामग्री भारत तक पहुंचती है और इस संबंध में ईरान के सहयोग की आवश्यकता पर बात की। ईरान के राष्ट्रपति ने भी भारत की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया कि वह विभिन्न देशों से बातचीत कर पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने अपने-अपने देशों का पक्ष रखा और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की स्थिरता और अर्थव्यवस्था को बनाए रखने, युद्ध जैसी परिस्थितियों में विकास की गति बरकरार रखने तथा शांति का वातावरण कायम रखने पर जोर दिया।

शिवसेना (यूबीटी) विधायकों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि जो भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को मानता है, उनके काम को जानता है और सम्माननीय हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को मानता है, वह निश्चित रूप से शिवसेना के साथ जुड़ेगा। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, वे भी उनके साथ जुड़कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का समर्थन करेंगे। सचिन अहीर पहले भी शिवसेना के वोट पर विधायक बने थे। यदि अन्य विधायक भी उनकी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। कांग्रेस से भी यदि कोई नेता या विधायक आना चाहता है तो वह भी आ सकता है। जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र को मजबूत बनाने, बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा का पालन करने, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व को स्वीकार करने और लोकहित और जनहित में काम करना चाहता है, उसका उनकी पार्टी में पूरी तरह स्वागत है।

--आईएएनएस

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