पत्नी की हत्या करने की कोशिश के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की वेस्टर्न रेंज-II टीम ने घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। आरोपी साजिद अली अपनी पत्नी को जान से मारने की नीयत से लगातार हमले कर रहा था और हत्या की कोशिश के मामले में अदालत द्वारा घोषित अपराधी था।

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क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी निगरानी के आधार पर गाजियाबाद के इकरामनगर, लोनी क्षेत्र से साजिद अली को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा कर टीम ने उसे पकड़ लिया।

पुलिस की ओर से हुई पूछताछ में जानकारी सामने आई है कि आरोपी साजिद 7वीं कक्षा तक पढ़ा-लिखा है और मुस्तफाबाद, लोनी, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है। उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है और उसका इकलौता भाई अभी जेल में बंद है।

साजिद ने 2015 में शादी की थी। इसके बाद, दंपति ने अपने दो बच्चों को खो दिया। दोनों की मौत जन्म के कुछ समय बाद ही हो गई थी। इन घटनाओं का आरोपी पर गहरा असर पड़ा और वह इसके लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराने लगा। समय के साथ, उसे ड्रग्स और शराब की लत लग गई और वह अपनी इस लत को पूरा करने के लिए अक्सर पत्नी से भी पैसे मांगता था।

2021 में साजिद ने पत्नी को मारने की नीयत से चाकू से हमला किया। नतीजतन, उसे हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वह नवंबर 2024 में जेल से रिहा हुआ। इसके बाद, 2025 में उसने फिर से पत्नी पर चाकू से हमला किया और अपराध करने के बाद से ही गिरफ्तारी से बचता फिर रहा था।

पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी साजिद अपनी पत्नी से बहुत नफरत करता था। वह जन्म के कुछ समय बाद अपने दो बच्चों की मौत के लिए अपनी पत्नी को ही जिम्मेदार मानता था। ड्रग्स और शराब की लत के कारण, वह अक्सर उससे पैसे मांगता था और मांग पूरी न होने पर हिंसक हो जाता था। आरोपी ने बार-बार अपनी पत्नी को निशाना बनाया और उसे जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया। अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश के मामले में पहले गिरफ्तार और जेल जाने के बावजूद, रिहाई के बाद भी उसने अपना हिंसक व्यवहार जारी रखा और फिर से चाकू से उस पर हमला किया। अपराध करने के बाद वह भाग गया और गिरफ्तारी व कानूनी कार्रवाई से बचता रहा।

आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

--आईएएनएस

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