पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने सेक्टर-168 से दबोचा

नोएडा, 8 अगस्त (आईएएनएस)। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने की पुलिस ने पत्नी की गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को शनिवार को छपरौली टी-प्वाइंट, सेक्टर-168 नोएडा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान करीब 40 वर्षीय ढेना लोहरा पुत्र होपना लोहरा के रूप में हुई है।

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पुलिस के मुताबिक, आरोपी मूलरूप से झारखंड के साहिबगंज जिले का रहने वाला है और वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-168 स्थित निम्बस अरिस्टा के लेबर कैंप की झुग्गी में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, मामला 31 जुलाई 2026 का है। उस दिन आरोपी ढेना लोहरा का अपनी पत्नी गीता कुमारी के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान हुई मारपीट और घटनाक्रम में गीता कुमारी की गैर इरादतन मौत हो गई।

घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके संबंध में वादी की ओर से 1 अगस्त 2026 को थाना एक्सप्रेसवे में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस टीम ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर तलाश और जानकारी जुटाने का काम किया।

इसी क्रम में शनिवार को पुलिस को आरोपी के सेक्टर-168 क्षेत्र में मौजूद होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर थाना एक्सप्रेसवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छपरौली टी-प्वाइंट, सेक्टर-168 नोएडा से आरोपी ढेना लोहरा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।

पुलिस मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का स्थायी पता बरा खट्टा पानी, थाना तालझारी, जिला साहिबगंज, झारखंड है। वह पिछले कुछ समय से नोएडा में रहकर मजदूरी से जुड़ा काम कर रहा था और सेक्टर-168 स्थित निम्बस अरिस्टा के लेबर कैंप की झुग्गी संख्या 127 में रह रहा था।

पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के कारणों और विवाद से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच भी की जा रही है।

--आईएएनएस

पीकेटी/डीकेपी