पाटलिपुत्र स्टेशन पर हंगामे को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, 'छात्रों के नाम पर उपद्रव अक्षम्य अपराध'

पटना, 14 जून (आईएएनएस)। पटना में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रहे छात्रों की ट्रेन लेट होने के बाद हंगामा हो गया। इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इस मामले पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर उपद्रवियों ने छात्रों के नाम पर ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तो यह पूरी तरह से अक्षम्य अपराध है।

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जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आईएएनएस से कहा, "पाटलिपुत्र स्टेशन का परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। अगर परीक्षा केंद्र को लेकर कोई विवाद होता तो बात समझ में आती, लेकिन अगर उपद्रवियों ने छात्रों के नाम पर ऐसी घटना को अंजाम दिया है, तो यह पूरी तरह से अक्षम्य अपराध है। ऐसे मामले में बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इधर, पश्चिम बंगाल में टीएमसी में सांसदों-विधायकों के बागी होने और पार्टी में फूट लगातार जारी है। इसको लेकर दिल्‍ली में हो रही पार्टी मीटिंग को लेकर जेडीयू नेता ने प्रतिक्रिया जाहिर की है।

नीरज कुमार ने कहा, "यह एक स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि जो भी पार्टी में रहना चाहता है, रह सकता है, वरना वे जा सकते हैं। एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी से मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कुछ सांसद राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मिलने जा रहे हैं। कौन हारेगा और कौन जीतेगा, यह आने वाले दिनों में आंकड़ों से तय होगा।"

उन्‍होंने कहा कि सायोनी घोष ने दल के नेतृत्‍व के प्रति नाराजगी जाहिर की तो ममता बनर्जी ने उन्‍हें युवा संगठन अध्‍यक्ष के पद से हटा दिया। जब उनको पद दिया गया तो क्‍या कारण था और अब हटाने के पीछे का क्‍या कारण है। ममता बनर्जी को इन बातों को स्‍पष्‍ट करना चाहिए।

राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने के लिए दिए गए 15 दिन के अल्टीमेटम की समय सीमा खत्म होने पर नीरज कुमार ने कहा कि नोटिस पहले ही भेजा जा चुका है और उसमें समय सीमा का जिक्र था। अब राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि वे घर खाली नहीं करेंगे और उस पर कब्ज़ा बनाए रखेंगे। कानून सभी के लिए समान है।

उन्‍होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने के 15 दिनों के भीतर 1 अन्ने मार्ग स्थित सरकारी आवास खाली कर दिया था। उन्होंने दिल्ली में आवंटित आवास भी समय पर खाली कर दिया था। अब यह देखना बाकी है कि कानून ज्‍यादा महत्वपूर्ण है या उनकी जिद, खासकर तब जब उस घर में दो पूर्व मुख्यमंत्री रहते हैं।

पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर हैं। इस दौरान उन्‍होंने फ्रांस के राष्‍ट्रपत‍ि इमैनुएल मैंक्रों से मुलाकात की।‍ इस पर जेडीयू नेता ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को देखते हुए यह मुलाकात राजनयिक क्षेत्र में बहुत महत्‍वपूर्ण है। अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे विवाद ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाला है। दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस मुलाकात और वार्ता से फ्रांस-भारत के राजनयिक संबंध बेहतर होंगे।

शिवसेना (यूबीटी) के अध्‍यक्ष उद्धव ठाकरे ने पार्टी में फूट की आशंका को देखते हुए बैठक बुलाई है। इसको लेकर नीरज कुमार ने कहा कि शिवसेना वैचारिक रूप से एक संक्रमण के दौर में है। ऐसी स्थिति में बैठक बुलाना उनका आंतरिक मामला है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीएससी