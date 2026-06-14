पाटलिपुत्र स्टेशन पर बवाल को लेकर पप्पू यादव बोले, 'बढ़ता जा रहा है लोगों का आक्रोश'

पटना, 14 जून (आईएएनएस)। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव वे पाटलीपुत्र स्टेशन पर परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों की ओर से तोड़फोड़ की घटना पर प्रतिक्रिया दी।

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आईएएनएस से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि गांव से लेकर शहर की जनता की सारी उम्मीदें टूट गई हैं। बच्चों के लिए चारों तरफ से रास्ते बंद होते जा रहे हैं। अब लोगों की उम्मीद, सपनें और विश्वास सब कुछ खत्म हो गए। लोगों का आक्रोश बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन जनता के पैसे की ट्रेन है। तोड़-फोड़ से हमको बचना चाहिए। लोगों में इतना आक्रोश बढ़ता जा रहा है कि वे अपना गुस्सा कहीं भी जाहिर कर दे रहे हैं।

पप्पू यादव ने आगे कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। पूरे देश में केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च ही सुरक्षित हैं। लेकिन बच्चे, किसान, महिलाएं और गरीब इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। तोड़-फोड़ की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन तैयारी करने के बाद छात्र अगर समय से परीक्षा देने नहीं पहुंचा पाते, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

कोलकाता के गोदाम में आग लगने के मामले पर पप्पू यादव ने कहा कि सबूत मिटाने के लिए आग लगनी ही थी। बंगाल में लोकतंत्र खत्म कर दी गई। सभी संस्थाओं को लगाकर लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर दिया गया है। दुनिया ने देखा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हुआ, जबरदस्ती जीता गया है। सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई।

बता दें कि रविवार को पाटलीपुत्र स्टेशन पर परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। रेल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस हिंसा में छात्रों के साथ झड़प के दौरान आईजी जितेंद्र राणा और रूपसपुर एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।

--आईएएनएस

एसडी/पीएम