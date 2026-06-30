पश्चिमी तमिलनाडु में भारी और पूरे राज्य में मध्यम बारिश की संभावना

चेन्नई, 30 जून (आईएएनएस)। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (आरएमसी) के अनुसार, मंगलवार को तमिलनाडु के कई हिस्सों में मध्यम बारिश होने की उम्मीद है, जबकि कोयंबटूर के पहाड़ी इलाकों और नीलगिरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है।

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मौसम विभाग ने बताया है कि तमिलनाडु के उत्तरी तटीय जिलों से कन्याकुमारी समुद्र तक फैली एक 'ट्रफ' (हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र) राज्य भर में मौसम को प्रभावित कर रही है। इसके असर से कोयंबटूर जिले के पहाड़ी इलाकों और नीलगिरी की कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

आरएमसी ने ने उत्तरी तमिलनाडु में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है, जबकि दक्षिणी जिलों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौजूदा मौसमी हालात राज्य के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश के लिए अनुकूल बने हुए हैं, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलेगी।

चेन्नई में दिन भर मौसम आंशिक रूप से बादल वाला रहने की उम्मीद है और शाम व रात के समय कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे तेज बारिश और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतें, खासकर निचले इलाकों में जहां जलभराव की संभावना रहती है।

बारिश की भविष्यवाणी के बावजूद सोमवार को तमिलनाडु के कई हिस्सों में लू जैसे हालात बने रहे। सात मौसम केंद्रों ने तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया, जो पूरे राज्य में गर्म और उमस भरे मौसम का असर दिखाता है।

सबसे अधिक तापमान कुड्डालोर और वेल्लोर में दर्ज किया गया, जहां पारा 38.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तिरुत्तनी, नागपट्टिनम और परंगीपेट्टई जैसी जगहों पर भी दिन में तेज गर्मी महसूस की गई।

चेन्नई में भी भीषण गर्मी रही और सोमवार को तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शाम को बारिश की संभावना के बावजूद मंगलवार को भी शहर में दिन का तापमान इसी स्तर से ऊपर रहने की उम्मीद है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में इस तरह का मौसम आम बात है, जब रुक-रुक कर होने वाली बारिश के साथ-साथ दिन में तेज गर्मी और उमस भी बनी रहती है।

हालांकि उम्मीद है कि बारिश से कई जिलों में गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिलेगी, लेकिन अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे हाइड्रेटेड रहें, दोपहर की तेज धूप में अधिक देर तक न रहें और आंधी-तूफान व तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतें।

आरएमसी ने कहा है कि वह मौसम में हो रहे बदलावों पर नजर रखेगी और अगर हालात बदलते हैं तो और भी सलाह जारी करेगी।

पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में रहने वालों से अपील की गई है कि वे मौसम की आधिकारिक जानकारी पर ध्यान दें और भारी बारिश व तेज हवाओं के दौरान जरूरी सावधानी बरतें।

--आईएएनएस

ओपी/एएस