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पश्चिमी रेलवे ने अहमदाबाद डिवीजन में 8 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jul 12, 2026, 11:07 AM
पश्चिमी रेलवे ने अहमदाबाद डिवीजन में 8 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा

अहमदाबाद, 12 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन ने रविवार को गुजरात में 10 रेलवे स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गुजरात सरकार के राज्यव्यापी 'मेगा वृक्षारोपण' अभियान के तहत 8 लाख से अधिक पौधे लगाना है।

'वन कवच योजना' के तहत पहले चरण में सानंद स्थित रेलवे भूमि पर 2 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।

मंडल रेलवे प्रबंधक (डीआरएम) वेद प्रकाश के अनुसार, यह वृक्षारोपण अभियान राज्य सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और रेलवे भूमि पर हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सानंद यार्ड और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) लाइन के बीच रेलवे की 1.20 लाख वर्ग मीटर भूमि पर कुल चार लाख पौधे लगाने की योजना है। वन कवच योजना के तहत सानंद में उपलब्ध रेलवे भूमि पर दो लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। शेष पौधों को बाद के चरणों में लगाया जाएगा।

पौधारोपण अभियान अहमदाबाद डिवीजन के अंतर्गत आने वाले 10 प्रमुख स्थानों पर चलाया जा रहा है, जिनमें अंबली रोड-गोरघुमा, चारोदी-जाखवाड़ा, अंबली रोड-चांदलोडिया, गोरघुमा-सानंद, जाखवाड़ा रेलवे स्टेशन, सानंद-चारोदी, सानंद यार्ड-डीएफसी लाइन और साबरमती और चांदलोडिया के बीच स्थित दो स्थान शामिल हैं।

सानंद परियोजना के अलावा, साबरमती में भी वृक्षारोपण किया गया है, जहां 8,400 वर्ग मीटर क्षेत्र में 9,000 पौधे लगाए गए हैं, और अंबली रोड पर 2,200 वर्ग मीटर क्षेत्र में 1,020 पौधे लगाए गए हैं।

रेलवे प्रशासन और गुजरात वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। कार्यक्रम में डीआरएम वेद प्रकाश, डॉ. मीनल जानी, सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) रुचि दवे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अधिकारियों ने कहा कि इस संयुक्त पहल से हरित आवरण बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय पारिस्थितिक संरक्षण को मजबूत करने और सतत विकास लक्ष्यों को समर्थन देने में मदद मिलेगी।

इस अभियान में विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं, जिनमें 75,000 फाउंटेन ग्रास, 51,000 बोगनविलिया, 18,000 बांस, 14,000 टेकोमा, 12,000 पलाश, 6,000 नागौद और स्थानीय मेहंदी, और 4,000 करंज, पारिजात, कचनार और अमलतास के पौधे, साथ ही 2,000 स्थानीय बबूल के पौधे शामिल हैं।

यह वृक्षारोपण कार्यक्रम राज्य सरकार के राज्यव्यापी मेगा वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा है, जिसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में भाग लिया।

इस अभियान का लक्ष्य राज्य भर में एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे लगाना है। रेलवे प्रशासन और वन विभाग ने नागरिकों से इस अभियान में भाग लेने और नए लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल में सहयोग करने की अपील की है।

--आईएएनएस

एमएस/