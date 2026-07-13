पश्चिमी घाट के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, तमिलनाडु में गर्मी और उमस का दौर रहेगा जारी

चेन्नई, 13 जुलाई (आईएएनएस)। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से लगे जिलों में अगले कुछ दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के अधिकांश अन्य हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा और सामान्य से अधिक तापमान का असर जारी रहेगा।

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आरएमसी के अनुसार, संभावित वर्षा का कारण वर्तमान में चल रही पश्चिमी हवाओं की गति में हो रहे बदलाव हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी घाट के जिलों में 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों के साथ-साथ पुडुचेरी में भी इस अवधि के दौरान मौसम अधिकांशतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं।

मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना रहेगा। 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है।

मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अधिक तापमान और उच्च आर्द्रता (नमी) का संयुक्त प्रभाव लोगों के लिए गंभीर गर्मी से जुड़ी असुविधा पैदा कर सकता है। खासतौर पर तमिलनाडु के तटीय जिलों, पुडुचेरी और कराईकल में उमस अधिक महसूस होगी। लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने और दिन के सबसे गर्म समय में लंबे समय तक सीधे धूप में रहने से बचने की सलाह दी गई है।

मौजूदा मौसम की स्थिति के कारण व्यापक बारिश नहीं होने के बावजूद तटीय इलाकों में उमस भरा मौसम बना रहेगा। आरएमसी ने कहा कि अधिक नमी और ऊंचे दिन के तापमान के कारण कई क्षेत्रों में विशेष रूप से दोपहर के समय बाहर निकलना असहज हो सकता है।

राजधानी चेन्नई में मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहने की संभावना है। शहर में अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि राजधानी के लोगों को गर्म और उमस भरे मौसम के कारण हीट से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों से अपील की है कि वे दिन के सबसे गर्म समय में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करें।

--आईएएनएस

एसएके/एएस