पश्चिमी घाट के जिलों में 16 जुलाई तक बारिश के आसार, तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में शुष्क रहेगा मौसम

चेन्नई, 12 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से लगे जिलों में 16 जुलाई तक मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं, राज्य के अधिकांश अन्य हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा।

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क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी घाट के जिलों में गुरुवार तक मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों को राहत मिलेगी। हालांकि, सोमवार से तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम रहने का अनुमान है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलहाल राज्य के मैदानी इलाकों में व्यापक बारिश के संकेत नहीं हैं। केवल कुछ स्थानों पर हल्की और छिटपुट बारिश हो सकती है।

इस बीच, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में दिन का तापमान बढ़ सकता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने की संभावना है, जिससे कई इलाकों में गर्मी और उमस बढ़ेगी।

राजधानी चेन्नई में रविवार को आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। शहर का अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा।

मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप में लंबे समय तक रहने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है।

वहीं, मौसम विभाग ने अरब सागर में मछुआरों के लिए भी चेतावनी जारी की है। बुधवार तक मध्य-पूर्वी अरब सागर के कुछ हिस्सों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में जाने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौजूदा स्थिति के कारण बारिश की गतिविधियां मुख्य रूप से पश्चिमी घाट क्षेत्रों तक सीमित रहेंगी, जबकि तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम बना रहेगा। विभाग ने कहा है कि वह मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी नई सलाह जारी की जाएगी।

--आईएएनएस

एसएके/एएस