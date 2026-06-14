पश्चिम बंगाल विधायक हस्ताक्षर मामले में सीआईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक बनर्जी

कोलकाता, 14 जून (आईएएनएस)। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और पार्टी के लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी रविवार को पश्चिम बंगाल पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) मुख्यालय में हस्ताक्षर मिलान (सिग्नेचर मिसमैच) मामले में पूछताछ के लिए पेश होंगे।

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यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमा किए गए एक आधिकारिक दस्तावेज पर कुछ तृणमूल विधायकों के हस्ताक्षरों से जुड़ा है।

यह इस मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी कार्यालय में दूसरी बार पूछताछ के लिए उपस्थित होना होगा। इससे पहले उन्हें 11 जून की शाम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनसे छह घंटे तक पूछताछ की गई थी।

उस समय वे पूछताछ के लिए इसलिए पेश हुए थे क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट की एकल पीठ (अवकाशकालीन बेंच) ने उन्हें 11 जून को शाम 6 बजे तक सीआईडी कार्यालय में पेश होने की समयसीमा तय की थी।

पत्रकार से नेता बने तृणमूल कांग्रेस विधायक कुणाल घोष को भी इस मामले में रविवार को दक्षिण कोलकाता के भवानी भवन स्थित सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार संभावना है कि सीआईडी के अधिकारी अभिषेक बनर्जी और कुणाल घोष से एक साथ पूछताछ कर सकते हैं।

वास्तव में अभिषेक बनर्जी को सोमवार और मंगलवार को भी लगातार पूछताछ के लिए पेश होना होगा। सोमवार को उन्हें पश्चिम बंगाल के कैश फॉर स्कूल जॉब मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सॉल्ट लेक स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने उन्हें इस मामले में 3 जून को नोटिस जारी किया था।

इसके अलावा, मंगलवार को उन्हें एक अन्य मामले में सीआईडी मुख्यालय में फिर से पेश होना होगा। इस मामले में उन पर विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकाने और हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। इस मामले में सीआईडी अधिकारियों ने उन्हें 12 जून की शाम को नोटिस भेजा था।

--आईएएनएस

एएमटी/पीएम