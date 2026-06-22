पश्चिम बंगाल: सुवेंदु सरकार का पहला पूर्ण बजट, निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों की घोषणा की उम्मीद

कोलकाता, 22 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल में भाजपा की नवगठित सरकार सोमवार दोपहर विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता यह बजट प्रस्तुत करेंगे। पत्रकारिता से राजनीति में आए दासगुप्ता के इस पहले बजट से आम लोगों और उद्योग जगत को काफी उम्मीदें हैं। लोगों को कर राजस्व बढ़ाने, सरकारी खर्च को अधिक प्रभावी बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों की घोषणा की उम्मीद है।

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आमतौर पर किसी भी बजट के पेश होने से पहले लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं रहती हैं। इनमें सबसे प्रमुख चिंता करों का बोझ बढ़ने को लेकर होती है। इन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपने शुरुआती संबोधनों में स्पष्ट किया था कि सरकार आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना राज्य की आय बढ़ाने पर ध्यान देगी।

उन्होंने कहा था कि उनका मुख्य उद्देश्य कर संग्रह बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए आम नागरिकों पर अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जाएगा। उनका मानना है कि मौजूदा कर व्यवस्था में सुधार और कर संग्रह के दायरे को बढ़ाकर भी राजस्व में वृद्धि की जा सकती है।

दासगुप्ता ने इस धारणा को खारिज किया है कि राज्य का कर राजस्व बढ़ाने का एकमात्र तरीका कर दरों में वृद्धि करना है। उनका कहना है कि कई मामलों में कर दरों में कमी से भी कर संग्रह बढ़ सकता है।

उन्होंने कहा, "मेरा मुख्य लक्ष्य राज्य के अपने कर राजस्व संग्रह को बढ़ाना है, लेकिन मौजूदा कर दरों में कोई वृद्धि किए बिना।"

आर्थिक सलाहकारों को इस संबंध में दासगुप्ता के तर्क में तर्कसंगतता नज़र आती है कि आम लोगों पर अतिरिक्त कर का बोझ डाले बिना राज्य के अपने कर राजस्व को बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते संबंधित राज्य के वित्त मंत्री कर राजस्व सृजन के लिए केवल कुछ ही चैनलों पर निर्भर रहने के बजाय अधिक चैनल खोल सकें।

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली पश्चिम बंगाल सरकार के दौरान, अर्थशास्त्रियों की मुख्य शिकायत राज्य के अपने कर संग्रह के सीमित साधनों के खिलाफ थी, जो मुख्य रूप से दो मदों पर निर्भर थे: राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) और राज्य उत्पाद शुल्क।

नए वित्त मंत्री राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। राज्य नकदी संकट, बढ़ते कर्ज और भारी गैर-योजनागत व्यय जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

अपना पहला बजट पेश करने से पहले ही उन्होंने राज्य उत्पाद शुल्क संग्रह प्रणाली को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली बनाने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की।

राज्य के वित्त विभाग ने पिछले सप्ताह एक अधिसूचना जारी कर शराब निर्माताओं, ब्रुअरीज और बॉटलिंग प्लांटों के लिए सभी राज्य उत्पाद शुल्क संबंधी शुल्कों का अग्रिम भुगतान अनिवार्य कर दिया था।

इस व्यवस्था के तहत संबंधित कंपनियों को किसी भी उत्पाद को फैक्ट्री या बॉटलिंग प्लांट से बाहर भेजने से पहले पूरा उत्पाद शुल्क जमा करना होगा।

राज्य उत्पाद शुल्क की वसूली में भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद करने और बेहतर राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य से नई प्रणाली शुरू की गई थी।

ऋण प्रबंधन के संबंध में दासगुप्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य पर संचित भारी ऋण भार के बीच कुशल ऋण प्रबंधन को लागू करना है, जिसके 31 मार्च, 2027 तक बढ़कर 8.15 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 31 मार्च, 2011 को यह मात्र 1.99 लाख करोड़ रुपये था, जो पश्चिम बंगाल में 34 साल के वाम मोर्चा शासन का अंतिम वर्ष था।

जबकि अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि इस संचित ऋण समस्या से निपटने का एकमात्र तरीका कर राजस्व में वृद्धि और गैर-योजनागत और राजस्व व्यय में भारी कटौती का संयोजन है, यह देखना बाकी है कि दासगुप्ता आज इस मोर्चे पर किस तरह के सुधारों की घोषणा करेंगे।

राज्य में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने के मुद्दे पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की भूमि और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीतियों में सुधार के संबंध में कुछ प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता है।

उद्योग जगत के जानकारों के अनुसार, भूमि नीति के मामले में दो प्रमुख सुधारों की आवश्यकता है। पहला, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरस्त करना और दूसरा, उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण या भूमि खरीद में राज्य की किसी भी भूमिका को रोकने वाली मौजूदा नीति को समाप्त करना।

--आईएएनएस

एसएचके/एएस