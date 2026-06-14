पश्चिम बंगाल: सीएम सुवेंदु अधिकारी कल कोलकाता में विशेष स्वच्छता अभियान की करेंगे शुरुआत

कोलकाता, 14 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सोमवार को कोलकाता नगर निगम का दौरा करेंगे और एक विशेष छह दिवसीय स्वच्छता अभियान 'वेलकम टू क्लीनलिनेस' की शुरुआत करेंगे।

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यह अभियान पूरे शहर में आयोजित किया जाएगा और अगले छह दिनों तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री यह अभियान केंद्रीय कोलकाता स्थित केएमसी मुख्यालय से शुरू करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कोलकाता नगर निगम द्वारा किए जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे।

यह पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी कोलकाता नगर निगम के किसी कार्यक्रम में नगरपालिका हॉल में शामिल होंगे।

इस दौरे और कार्यक्रम को लेकर शनिवार शाम से ही नगर प्रशासन में काफी हलचल देखी जा रही है। बीजेपी के नगर प्रतिनिधि, विधायक और पार्षद साजल घोष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे।

हाल के समय में किसी मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यक्रम के लिए कोलकाता नगर निगम हॉल का दौरा नहीं किया है। इस यात्रा और कार्यक्रम के साथ सुवेंदु अधिकारी नागरिक सेवा के इतिहास में एक नया उदाहरण स्थापित करने जा रहे हैं।

हाल ही में पूर्व मंत्री फिरहाद हकीम ने कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद नगर निकाय के संचालन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया गया।

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोलकाता आएंगे। वे रेड रोड पर मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। उस दिन पूरा शहर इस कार्यक्रम में शामिल होगा। इसलिए केएमसी द्वारा 'वेलकम टू क्लीनलिनेस' नाम से एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया जा रहा है।

यह कार्यक्रम जून तक चलेगा। यह विशेष स्वच्छता अभियान योग दिवस तक कोलकाता के सभी 144 वार्डों में चलाया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के नगर मामलों के मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने पहले ही पूरे राज्य में स्वच्छता अभियान के लिए एक विशेष ऐप लॉन्च किया है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी