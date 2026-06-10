पश्चिम बंगाल: पूर्व मंत्री के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में शिकायत दर्ज

कोलकाता, 10 जून (आईएएनएस)। पूर्व राज्य मंत्री फिरहाद हकीम बुधवार को उस समय मुश्किल में फंस गए जब कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके के बिधाननगर दक्षिण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ महिलाओं के प्रति अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई।

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शिकायतकर्ता के अनुसार, हकीम ने ये टिप्पणियां डेढ़ साल पहले की थीं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी टिप्पणी की थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता संजय पायरा ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई और हकीम की गिरफ्तारी की मांग की।

पायरा ने शिकायत दर्ज कराने के बाद कहा कि तत्कालीन नगर मंत्री फिरहाद हकीम ने 7 नवंबर, 2024 को संदेशखाली में तृणमूल की एक बैठक में महिलाओं को संपत्ति बताया और प्रधानमंत्री का अपमान किया। हमारे पास उसका वीडियो है। मैं उस दिन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस पुलिस स्टेशन आई थी, लेकिन पुलिस ने मेरी शिकायत नहीं ली। आज, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पूर्व नगर मंत्री के खिलाफ नई शिकायत दर्ज कराई है।

भाजपा कार्यकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि हकीम ने धार्मिक रूप से भड़काऊ टिप्पणियां कीं। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई, 2024 को फिरहाद ने एक सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक रूप से भड़काऊ टिप्पणियां कीं। उस समय वह नगर निगम मंत्री थे। हम तब इस पुलिस स्टेशन आए थे, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की। मैंने आज इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। मैं धार्मिक विभाजन और भड़काऊ टिप्पणियों के लिए उनकी गिरफ्तारी की मांग करता हूं।

राज्य में सरकार बदलने के बाद पुलिस की भूमिका में आए बदलाव की सराहना करते हुए पायरा ने आगे कहा कि पहले ममता की पुलिस हमारी शिकायतें नहीं लेती थी, लेकिन भाजपा के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाती थीं। अब पुलिस निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है।

राज्य में सरकार परिवर्तन के बाद तृणमूल नेताओं के खिलाफ कई आरोप सामने आ रहे हैं। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। अब हकीम की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इन आरोपों के मद्देनजर पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, यह देखना बाकी है।

--आईएएनएस

एमएस/