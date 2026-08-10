पश्चिम बंगाल: नादिया में इंटर-बटालियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट, बचावकर्मी हुए शामिल

कोलकाता, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के हरिंगहाटा में स्थित दूसरी बटालियन के मुख्यालय में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) की इंटर-बटालियन वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई।

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देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों की चार बटालियनों, पहली, दूसरी, नौवीं और बारहवीं बटालियन, की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं।

दूसरी बटालियन के एक सीनियर एनडीआरएफ अधिकारी ने कहा, "यह जोश से भरा टूर्नामेंट रेस्क्यू कर्मियों के बीच एथलेटिक कौशल दिखाने, आपसी भाईचारा बढ़ाने और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने का एक मंच है।"

हरिंगहाटा के विधायक असीम कुमार सरकार ने सेकेंड बटालियन एनडीआएफ के कमांडेंट मनीष रंजन के साथ उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। टूर्नामेंट की शुरुआत टुकड़ियों के मार्च पास्ट के साथ हुई, जिसके बाद शांति, सद्भाव और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के प्रतीक के तौर पर सफेद कबूतर छोड़े गए।

सरकार ने संकट के समय एनडीआरएफ के नि:स्वार्थ समर्पण, साहस और त्वरित कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस फोर्स ने बार-बार खुद को भारत में आपदा प्रबंधन की रीढ़ साबित किया है, चाहे वह बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन या शहरी इलाकों में इमारत गिरने की घटनाएं हों। उन्होंने कहा कि उनकी तेजी से तैनाती, खास विशेषज्ञता और मानवीय भावना पूरे देश में भरोसा जगाती है।

एथलीटों का हौसला बढ़ाते हुए सरकार ने उनसे अनुशासन, आपसी भरोसा और खेल भावना अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने बटालियन परिसर में लगाई गई खास केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (सीबीआरएन) प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया।

सीनियर अधिकारियों ने उन्हें डिटेक्टर सिस्टम, डीकंटैमिनेशन उपकरण और तकनीकी व औद्योगिक आपात स्थितियों से निपटने के लिए बनाए गए खास रिस्पॉन्स सूट के बारे में जानकारी दी।

रंजन ने इस बात पर जोर दिया कि असल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जरूरी शारीरिक फिटनेस, मानसिक सहनशक्ति और रणनीतिक तालमेल बनाए रखने के लिए नियमित एथलेटिक प्रतियोगिताएं बहुत जरूरी हैं।

उन्होंने कहा, "यह टूर्नामेंट आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा, जिसमें एथलेटिक उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाएगा और साथ ही हिस्सा लेने वाली बटालियनों के बीच एकता और ऑपरेशनल तैयारी को मजबूत किया जाएगा।"

सेकेंड बटालियन एनडीआरएफ के कर्मियों को शहरी आपदा प्रबंधन में खास ट्रेनिंग मिली हुई है। हाल ही में उन्होंने कोलकाता के तारातला में रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जहां निर्माणाधीन गोदाम ढह गया था। 24 घंटे काम करते हुए रेस्क्यू कर्मियों ने स्टील और कंक्रीट के मलबे के नीचे दबे कई लोगों को जिंदा बाहर निकाला।

ऑपरेशन पूरा होने के बाद बटालियन को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से खास तारीफ मिली।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी