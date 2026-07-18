पश्चिम बंगाल: महिला वकील ने टीएमसी के पूर्व पार्षद पर हमले का लगाया आरोप

कोलकाता, 18 जुलाई (आईएएनएस)। कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में स्थित पटुली पुलिस स्टेशन में शनिवार को एक महिला वकील ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पूर्व पार्षद बप्पादित्य दासगुप्ता के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि बप्पादित्य ने उन पर हमले की साजिश रची थी।

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उन्होंने दावा किया कि उन पर चाकू से हमला किया गया और बप्पादित्य से जुड़े मामले से पीछे हटने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। महिला ने पुलिस को बताया कि पूर्व पार्षद के साथियों ने उनकी ओर से हमला किया। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि, बप्पादित्य के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

कोलकाता नगर निगम के पूर्व तृणमूल पार्षद बप्पादित्य को पटुली पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मारपीट और धमकी देने सहित कई आरोपों में पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता अदालत में कानूनी कार्यवाही से जुड़ी हुई हैं। आरोप है कि उनसे केस वापस लेने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि वह बप्पादित्य के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें अपने पेशे के कारण जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

उन्होंने इस मामले की जानकारी पटुली पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को लिखित रूप में पहले ही दे दी थी।

आरोप है कि जब वह कल रात शिकायत दर्ज कराने पटुली पुलिस स्टेशन जा रही थीं तो कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उन पर चाकू से कई बार वार किए गए, जिससे उनके हाथ में चोटें आईं।

बता दें कि बप्पादित्य के साथ-साथ पटुली में उनके वार्ड के तृणमूल युवा अध्यक्ष सौरव घोष के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बप्पादित्य और सौरव घोष दोनों अभी पुलिस हिरासत में हैं।

बप्पादित्य कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 101 के पार्षद थे। इससे पहले, 2010 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पहले वह भाजपा के सदस्य थे।

वह पहली बार 2015 में पार्षद चुने गए थे। 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद, उन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों में तोड़फोड़ करने के आरोप भी लगे थे।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी