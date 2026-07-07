पश्चिम बंगाल में फुटबॉल को लेकर हुए झगड़े में 10वीं के छात्र की हत्या, तीन गिरफ्तार

कोलकाता, 7 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फुटबॉल मैच से जुड़े एक पुराने झगड़े के कारण 10वीं कक्षा के 17 वर्षीय छात्र की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है।

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मृतक की पहचान प्रोसेनजीत बिस्वास के तौर पर हुई है, जो बारुईपुर के फुलतला इलाके का रहने वाला था। परिवारवालों के मुताबिक, कुछ दिन पहले फुलतला के एक मैदान में फुटबॉल मैच को लेकर स्थानीय युवकों के एक ग्रुप के साथ उसकी तीखी बहस हुई थी।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि आरोपी तभी से बदला लेने की योजना बना रहे थे।

शुरुआती जांच के मुताबिक, तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर सोमवार को प्रोसेनजीत और उसके एक दोस्त को पालपारा इलाके में बुलाया। बताया जा रहा है कि दोनों ग्रुप के बीच बहस हुई, जिसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर दोनों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमले के दौरान प्रोसेनजीत के सीने में गंभीर चोट आई। उसके दोस्त ने जब बीचबचाव करने की कोशिश की, तो उस पर भी हमला किया गया और वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया।

हालात की गंभीरता को समझते हुए आरोपी कथित तौर पर घायल किशोरों को बारुईपुर सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए। हालांकि, डॉक्टरों ने बताया कि इलाज के दौरान प्रोसेनजीत की मौत हो गई। उसके घायल दोस्त का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

किशोर की मौत की खबर से परिवारवालों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया और वे अस्पताल परिसर में जमा हो गए। तनाव तब और बढ़ गया जब आरोपी कथित तौर पर अस्पताल में बने पुलिस सहायता केंद्र में छिप गए। गुस्साई भीड़ उन्हें सौंपने की मांग करने लगी। पुलिस ने दखल दिया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आरोपियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया।

गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बारुईपुर पुलिस जिले के सब-डिविजनल पुलिस अधिकारी अभिषेक रंजन ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह हमला फुटबॉल मैच को लेकर हुए पुराने विवाद का नतीजा था। उन्होंने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पीड़ित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की जांच चल रही है। इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब बारुईपुर पहले से ही एक नाबालिग लड़की के साथ कथित यौन उत्पीड़न और गैंगरेप की घटना को लेकर चर्चा में है।

--आईएएनएस

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