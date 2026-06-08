पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने केंद्रीय योजनाओं की कड़ी निगरानी शुरू की

कोलकाता, 8 जून (आईएएनएस)। नई राज्य सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या हाल ही में राज्य में पुनः शुरू किए गए 100 दिवसीय कार्य में किसी भी प्रकार की अपारदर्शिता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी।

Read More

एक सरकारी अधिकारी ने सोमवार को बताया कि राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला मजिस्ट्रेटों को कार्य के कार्यान्वयन की निगरानी बढ़ाने और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण रोजगार चाहने वालों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इस परियोजना को इस महीने की शुरुआत से पुनः शुरू किया गया है।

दूसरी ओर, सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 'बांग्लार बाड़ी' परियोजना के लाभार्थियों की सूची पर भी सख्त रुख अपनाया है। फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सचिवालय नबन्ना के अधिकारियों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेटों को भेजे गए निर्देशों में मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य में लगभग 2 करोड़ 56 लाख जॉब कार्ड लाभार्थियों के डेटाबेस को पूरी तरह से संशोधित करना होगा। फर्जी नामों की लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने के लिए, प्रत्येक सक्रिय कर्मचारी के लिए 100 प्रतिशत ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।

फर्जी मास्टर रोल या अनियमितताओं को रोकने के लिए, अब से सभी महत्वपूर्ण कार्य एक विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे किए जाने चाहिए। इनमें कार्यस्थलों की जियो-टैगिंग, सटीक लागत निर्धारण, मास्टर रोल निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक माप पुस्तिका (ई-एमबी) और निधि हस्तांतरण प्रस्ताव (एफटीओ) शामिल हैं।

दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया कि श्रमिकों को वेतन भुगतान के लिए केवल आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग किया जाएगा।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, अपर्याप्त योजना, कम पर्यवेक्षण, अत्यधिक कार्य की स्वीकृति और धोखाधड़ीपूर्ण गणनाओं के कारण अतीत में परियोजना की गुणवत्ता प्रभावित हुई थी। इस बार, इन कमियों को दूर करने के लिए यह त्रुटिहीन डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू की जा रही है।

निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों और ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) को जिला कार्यक्रमों के समन्वयक के रूप में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यस्थल की भौतिक स्थिति, परिसंपत्तियों की गुणवत्ता, माप अभिलेख, सामग्री खरीद और मजदूरी भुगतान के लिए नियमित और अनिवार्य निरीक्षण प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

दिशानिर्देशों में, मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, डिजिटल सूचना या सरकारी धन के उपयोग में किसी भी प्रकार की लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा। यदि लेखापरीक्षा रिपोर्ट, निरीक्षण डेटा और डिजिटल साक्ष्य के आधार पर अनियमितताएं सिद्ध होती हैं, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/