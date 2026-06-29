पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज, जबरन वसूली का आरोप

कोलकाता, 29 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्थ चटर्जी के खिलाफ जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

Read More

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूर्व पार्षद धनश्री वाघ और उनके साथियों तिलक भट्टाचार्य और सुदीप घोष का नाम भी इसी तरह के आरोपों वाली शिकायत में शामिल किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना वर्ष 2020 की है, जो शिक्षक भर्ती भ्रष्टाचार मामले में पार्थ चटर्जी की प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तारी से दो साल पहले हुई थी।"

ठाकुरपुकुर रोड की रहने वाली शिकायतकर्ता का दावा है कि वह डर के कारण पहले पुलिस के पास नहीं जा सकी, क्योंकि उस समय तृणमूल कांग्रेस सत्ता में थी। राजनीतिक हालात बदलने के बाद उन्होंने पार्थ चटर्जी, घनश्री वाघ, तिलक भट्टाचार्य और सुदीप घोष के खिलाफ ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई।

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया कि उनके ससुर, जो भाजपा कार्यकर्ता थे। उन्हें एक स्थानीय घटना से जुड़े मामले में झूठा फंसाया गया था, जिसमें एक युवक घायल हो गया था। घटना स्थल पर मौजूद न होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जब परिवार ने विरोध किया तो आरोप है कि चटर्जी और स्थानीय पार्षद ने उन्हें बुलाया और चुप रहने के लिए दबाव डाला। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पारिवारिक व्यवसाय में लगभग छह महीने तक रुकावट आई, जिससे करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ।

शिकायतकर्ता का दावा है कि उन पर कोई भी कानूनी मदद न लेने का दबाव डाला गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि घनश्री ने उनके ससुर को रिहा कराने का वादा करके उनके पति से 25 लाख रुपए ऐंठे। इसके बाद, आरोपियों ने 1 करोड़ रुपए और मांगे और मांग पूरी न होने पर धमकियां दीं। उन्होंने कहा कि इससे उनके पारिवारिक व्यवसाय पर असर पड़ा।

पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है और पूछताछ के लिए घनश्री और तिलक भट्टाचार्य को बुलाया जा सकता है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पार्थ चटर्जी के खिलाफ भी जांच शुरू की गई है। पुलिस ने कहा है कि घनश्री और तिलक भट्टाचार्य को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी