पश्चिम बंगाल को मिला पहला एनआईए पुलिस स्टेशन

कोलकाता, 30 जुलाई (आईएएनएस)। पिछले हफ्ते राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) पुलिस स्टेशन बनाया गया है। राज्य सचिवालय 'नबन्ना' ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इस पुलिस स्टेशन के गठन की घोषणा की।

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एनआईए पिछली सरकार के समय से ही कोलकाता में अपना पुलिस स्टेशन बनाने की योजना बना रही थी। हालांकि, तत्कालीन तृणमूल कांग्रेस सरकार के सहयोग न करने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। इस बार, राज्य में सरकार बदलने के बाद पश्चिम बंगाल में पहला एनआईए पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है।

दिल्ली में मुख्यालय के अलावा, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी एनआईए पुलिस स्टेशन हैं। यहां तक कि रांची, कोच्चि और इंफाल जैसे छोटे शहरों में भी एनआईए पुलिस स्टेशन हैं। ये पुलिस स्टेशन मुख्य रूप से केंद्रीय जांच एजेंसी के काम की सुविधा के लिए अलग-अलग शहरों में खोले जाते हैं। हालांकि, कोलकाता में इतने लंबे समय तक ऐसा नहीं हो सका। पश्चिम बंगाल में सभी मामलों की जांच के लिए एनआईए को दिल्ली से एफआईआर दर्ज करानी पड़ती थी। अब वह समस्या हल हो गई है।

फिलहाल, एनआईए का कार्यालय कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में एनबीसीसी बिल्डिंग में है। राज्य के गृह विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि उसी बिल्डिंग की 16वीं मंजिल पर एक एनआईए पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। राज्य भर के सभी एनआईए मामले न्यू टाउन स्थित इसी पुलिस स्टेशन से दर्ज किए जाएंगे।

पिछली तृणमूल सरकार के समय, राज्य में एनआईए पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था। हालांकि, राज्य सरकार ने इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। सरकार बदलने के तीन महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने राज्य में एनआईए पुलिस स्टेशन बनाने को मंजूरी दे दी।

एनआईए ने 2014 में खगरागढ़ धमाकों के साथ राज्य में अपनी जांच शुरू की थी। 12 साल बाद, एजेंसी को आखिरकार पश्चिम बंगाल में अपना पुलिस स्टेशन मिल गया है।

राज्य में एनआईए पुलिस स्टेशन बनाने का प्रस्ताव 22 जुलाई को राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूर किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के पिछले दौरे के दौरान, राज्य में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक हुई थी।

--आईएएनएस

एमएस/