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पश्चिम बंगाल : जंगीपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग, सांसद खलीलुर रहमान ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 10, 2026, 12:13 PM
पश्चिम बंगाल : जंगीपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग, सांसद खलीलुर रहमान ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

जंगीपुर, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद खलीलुर रहमान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को एक पत्र भेजकर जंगीपुर उपमंडल में केंद्रीय विद्यालय (केवी) की स्थापना की मांग दोहराई है। सांसद ने कहा कि क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सीबीएसई शिक्षा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए जंगीपुर में जल्द से जल्द केंद्रीय विद्यालय खोला जाना चाहिए।

सांसद ने पत्र में उल्लेख किया कि उन्होंने इससे पहले 17 जून 2026 को भी इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप कर शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

खलीलुर रहमान ने कहा कि जंगीपुर उपमंडल जल्द ही एक नए जिले के रूप में उन्नत होने की दहलीज पर है और यहां की आबादी लगातार बढ़ रही है। इसके बावजूद पूरे क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं। वर्तमान में जंगीपुर के विद्यार्थियों और अभिभावकों को केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहरामपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है, जो करीब 100 किलोमीटर दूर है।

सांसद के अनुसार, इतनी लंबी दूरी तय करना छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद कठिन और खर्चीला साबित होता है। उन्होंने कहा कि जंगीपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से न केवल स्थानीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण सीबीएसई शिक्षा उपलब्ध होगी, बल्कि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा से भी राहत मिलेगी।

उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा कि केंद्रीय विद्यालय खुलने से क्षेत्र की शैक्षिक अधोसंरचना मजबूत होगी और आगामी जिला बनने जा रहे जंगीपुर को शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। इससे केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य कर्मचारियों के बच्चों को भी बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त होंगी।

सांसद खलीलुर रहमान ने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि वे मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जंगीपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को शीघ्र मंजूरी दें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार क्षेत्र के छात्रों के हित में सकारात्मक निर्णय लेगी।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम