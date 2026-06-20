पश्चिम बंगाल: गंगासागर के कपिल मुनि घाट पर 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' सत्र का आयोजन

दक्षिण 24 परगना, 20 जून (आईएएनएस)। देशव्यापी "गंगोत्री से गंगासागर" अभियान के तहत शनिवार को गंगासागर स्थित पवित्र कपिल मुनि घाट पर 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से गंगा नदी के किनारे चुने गए आठ शहरों और घाटों की आठ-दिवसीय यात्रा का समापन किया गया।

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आयुष मंत्रालय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और इंडियन योग एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और गंगा की पवित्रता को बनाए रखने का संदेश देना था।

इस कार्यक्रम में लगभग 500 योग साधकों, श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। लोगों ने पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ 'कॉमन योग प्रोटोकॉल' का अभ्यास किया।

इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम "स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग" के अनुरूप, स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानजनक जीवन के लिए योग को जीवन भर अपनाने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। प्रतिभागियों के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और गंगा के सांस्कृतिक महत्व से जुड़े संदेश भी साझा किए गए।

'स्वच्छ गंगा' अभियान के तहत, लोगों ने कार्यक्रम से पहले और बाद में घाट परिसर में स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया और अनुशासित व्यवहार से कार्यक्रम बेहतरीन ढंग से सफल हुआ।

कपिल मुनि घाट पर "गंगोत्री से गंगासागर" अभियान का सफल समापन एकता, स्वास्थ्य, सद्भाव और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना का प्रतीक था।

वहीं, आयुष मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर रकुल प्रीत को लेकर पोस्ट साझा की। आयुष मंत्रालय की ओर से 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया कि योग भाग-दौड़ भरी जिंदगी में शांति और उथल-पुथल के बीच सुकून देता है। जब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, तो अभिनेत्री रकुल प्रीत योग का सहारा लेती हैं।

पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर बताया गया कि ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स वेलनेस के मैदान में बदल गया, जब वन विभाग ने हरियाली के बीच योग सत्र आयोजित किया। भीड़ के शोर और पेड़ों की सरसराहट के बीच, हर स्ट्रेच एक संदेश दे रहा था: संरक्षण और वेलनेस साथ-साथ बढ़ते हैं।

--आईएएनएस

एसडी/एएस